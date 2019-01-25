Bir Zamanlar Çukurova'ya Müjgan doktor damga vurdu! Melike İpek Yalova kimdir? Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 17. bölümüyle 24 Ocak Perşembe akşamı ekrana geldi. lk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekrana döndü. Melike İpek Yalova'nın canlandırdığı Müjgan rolü dizideki dengeleri değiştrimeye başladı.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Haminne damga vurdu!
HAMİNNE ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİ Kİ...
Alzheimer hastalığı sebebiyle tüm geçmişini silen Haminne'nin hatırladıkları doğru mu? Haminne'ye gözü gibi bakan Hünkar, herkesten yine gözü gibi sakındığı sırlarını onun ağzından mı işitiyor? Hem de tüm ailesiyle birlikteyken...
Yıllar öncesine giden Haminne, herkesin içinde 'Seni Fekeli'ye vermem' dedi. Hünkar ve Fekeli aşkını herkese açıklamış mı oldu? Haminne'nin sözleriyle aralanan kapıdan geçmişe uzanan Hünkar – Fekeli aşkı nasıl dökülecek? Bu hikayede de aşk ve kavuşamamak mı var, yoksa hiçbir zaman karşılık görmemiş bir sevgi mi var? İzleyici şimdi, Demir ve Yılmaz arasındaki mücadale kadar, Hünkar ve Fekeli arasındaki geçmiş hesapları da merak ediyor!
ADANA'DA MÜJGAN RÜZGARI
Adana'ya yeni gelen Müjgan Doktor ve Yılmaz'ın yakınlaşması nereye varacak? Züleyha Müjgan Doktor'u hem Demir'den hem de Yılmaz'dan kıskanıyor. Züleyha Müjgan Doktor ile ilgili harekete geçecek mi?
Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının rating sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' her Perşembe ATV'de!
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.
MELİKE İPEK YALOVA DİZİLERİ
2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)
2018 – Can Feda (Sinema Filmi)
2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)
2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)
2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)
2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)
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