Bir Zamanlar Çukurova'ya Müjgan doktor damga vurdu! Melike İpek Yalova kimdir? Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 17. bölümüyle 24 Ocak Perşembe akşamı ekrana geldi. lk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekrana döndü. Melike İpek Yalova'nın canlandırdığı Müjgan rolü dizideki dengeleri değiştrimeye başladı.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Haminne damga vurdu!

HAMİNNE ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİ Kİ...

Alzheimer hastalığı sebebiyle tüm geçmişini silen Haminne'nin hatırladıkları doğru mu? Haminne'ye gözü gibi bakan Hünkar, herkesten yine gözü gibi sakındığı sırlarını onun ağzından mı işitiyor? Hem de tüm ailesiyle birlikteyken...

Yıllar öncesine giden Haminne, herkesin içinde 'Seni Fekeli'ye vermem' dedi. Hünkar ve Fekeli aşkını herkese açıklamış mı oldu? Haminne'nin sözleriyle aralanan kapıdan geçmişe uzanan Hünkar – Fekeli aşkı nasıl dökülecek? Bu hikayede de aşk ve kavuşamamak mı var, yoksa hiçbir zaman karşılık görmemiş bir sevgi mi var? İzleyici şimdi, Demir ve Yılmaz arasındaki mücadale kadar, Hünkar ve Fekeli arasındaki geçmiş hesapları da merak ediyor!