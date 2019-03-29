Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz ve Müjgan'ın nişan töreni damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölüm final sahnesi izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çukurova'da beklenmeyen misafirler ve umulmadık yakınlaşmalar hangi defterleri kapatıp hangilerini açacak? Çalınan kapılar ve çekilen silahlar Çukurova'daki fırtınanın yönünü değiştirecek. ''Adaletin hesap sorduğu yerde merhamet hakkını kaybeder" diyen Fekeli, iki masum insan, Züleyha ve Müjgan'ı ölümle burun buruna getiren kazanın peşinde! İpuçlarını birleştiren Fekeli, Yılmaz'ın arabasını kimin bozduğunu bulabilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Mart Perşembe yayınlanan son bölümünde, Müjgan ile Züleyha'nın bindiği Yılmaz'ın arabasının biri tarafından bozulduğu ortaya çıktı. Fekeli ise işin peşine düştü. Final sahnesinde ise Yılmaz ve Müjgan konakta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Borçları, en yakın dostu sandığı Demir Yaman yüzünden ayyuka çıkan Cengaver, Yılmaz ile tokalaşıyor! Seher ile Gaffur'un yakınlaşması, Saniye'nin dikkatini çekecek mi? Gaffur'un aslında kendisi için aldığı altın küpeleri, Saniye'nin kulağında gören Seher'in yeni hain planları neler? Çukurova'da gizemli ve yeni bir sima! Hünkar'ın Şehir Kulübü'nde gördüğü kadın kim ve orada ne işi var?

Hastanede elini tutan tek kişi Demir olunca, ona karşı düşünceleri ve hisleri yavaş yavaş değişen Züleyha, neden Demir'e öfke kusuyor? Demir, tam Züleyha'yı kazanmanın eşiğindeyken yine onu kaybediyor. Hem de Adnan bebekle beraber…Yılmaz ve Müjgan her şeye rağmen yaşattıkları aşklarını bir basamak yukarı taşıyor ve sonunda yüzükleri takıyorlar. Tam da bu anda kapılarını çalan Züleyha ne istiyor?





