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Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz ve Müjgan'ın nişan töreni damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2019 03:23 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölümüyle ekrana geldi. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Mart Perşembe yayınlanan son bölümüne Yılmaz ile Müjgan'ın nişan töreni damga vurdu. Yılmaz ve Müjgan'ın konaktaki nişanı sırasında kapıya Züleyha geldi. Kapıyı açınca karşısında Züleyha'yı gören Yılmaz büyük şok yaşadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Mart Perşembe yayınlanan son bölümünde, Müjgan ile Züleyha'nın bindiği Yılmaz'ın arabasının biri tarafından bozulduğu ortaya çıktı. Fekeli ise işin peşine düştü. Final sahnesinde ise Yılmaz ve Müjgan konakta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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Ancak nişan sırasında kapıya gelen Züleyha'yı gören Yılmaz adeta dondu kaldı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 27. yeni fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukurova'da beklenmeyen misafirler ve umulmadık yakınlaşmalar hangi defterleri kapatıp hangilerini açacak? Çalınan kapılar ve çekilen silahlar Çukurova'daki fırtınanın yönünü değiştirecek. ''Adaletin hesap sorduğu yerde merhamet hakkını kaybeder" diyen Fekeli, iki masum insan, Züleyha ve Müjgan'ı ölümle burun buruna getiren kazanın peşinde! İpuçlarını birleştiren Fekeli, Yılmaz'ın arabasını kimin bozduğunu bulabilecek mi?

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Borçları, en yakın dostu sandığı Demir Yaman yüzünden ayyuka çıkan Cengaver, Yılmaz ile tokalaşıyor! Seher ile Gaffur'un yakınlaşması, Saniye'nin dikkatini çekecek mi? Gaffur'un aslında kendisi için aldığı altın küpeleri, Saniye'nin kulağında gören Seher'in yeni hain planları neler? Çukurova'da gizemli ve yeni bir sima! Hünkar'ın Şehir Kulübü'nde gördüğü kadın kim ve orada ne işi var?

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Hastanede elini tutan tek kişi Demir olunca, ona karşı düşünceleri ve hisleri yavaş yavaş değişen Züleyha, neden Demir'e öfke kusuyor? Demir, tam Züleyha'yı kazanmanın eşiğindeyken yine onu kaybediyor. Hem de Adnan bebekle beraber…Yılmaz ve Müjgan her şeye rağmen yaşattıkları aşklarını bir basamak yukarı taşıyor ve sonunda yüzükleri takıyorlar. Tam da bu anda kapılarını çalan Züleyha ne istiyor?

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