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Bir Zamanlar Çukurova yapımcısından flaş açıklama

DİZİ HABERLERİ  | 17.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sunucu Bircan Bali, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde isyan çıktığını ve çalışanların paralarını alamadığını iddia etmişti. Bu iddianın ardından yapımcı şirket açıklama yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova yapımcısından flaş açıklama

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde çalışanların isyan ettiğini duyurmuştu.

TIMS&B Production Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili ortaya atılan iddialardan sonra bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

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Bircan Bali, çekimleri Adana’da gerçekleşen; yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin setinde çalışanların para alamadıkları için işi bıraktıklarını duyurmuştu.


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