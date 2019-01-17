Bir Zamanlar Çukurova yapımcısından flaş açıklama

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde çalışanların isyan ettiğini duyurmuştu.

TIMS&B Production Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili ortaya atılan iddialardan sonra bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Bircan Bali, çekimleri Adana’da gerçekleşen; yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin setinde çalışanların para alamadıkları için işi bıraktıklarını duyurmuştu.



