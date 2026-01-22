Mynet Trend

Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere...

Sakarya'da üretilen coğrafi işaretli ot süpürgeler, elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasıyla birlikte yok olmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldi. Sakarya’da coğrafi işaretle tescillenen ot süpürgeler artık yalnızca sayılı ustanın elinde yaşatılıyor.

Bir zamanların en popüler temizlik eşyalarından olan ot süpürgeler, elektrikli süpürgeleri teknoloji ile daha da gelişmesi ve yaygınlaşması sonrasında önemini kaybetti. Sakarya’da coğrafi işaretli ot süpürgeleri yapan 46 yıllık usta Selahattin Burucuoğlu, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmadığı zamanların en gözde mesleklerinden birisi olan süpürgecilik, giderek azalırken Sakarya'da sayılı usta tarafından da olsa üretim devam ediyor.

“ALIŞIK OLAN İNSANLAR EVİNDE BULUNDURUYOR”

46 yıldır ustalık yaptığını belirten Selahattin Burucuoğlu, şunları söyledi:

Bizim yaptığımız iş süpürgenin imalatı. Ot olarak geliyor, işlendikten sonra bizlere gelir. Dört aşamadan geçer ve süpürge haline gelir. Vatandaşlar bunu bahçesinde, balkonunu yıkarken kullanıyor. Eskiden alışık olan insanlar evinde bulunduruyor. Hanımlar, halıları dövüp arkasında bu süpürgelerle süpürürlerdi şimdi o durum kalmadı. Robotlar, elektrikli süpürgelerle süpürüyorlar, yıkama zamanı gelince de halı yıkamacılara veriyorlar.

Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere... 2

"Eskiden fayans yoktu, haleflikseler vardı bu süpürgelerle iş görülürdü. Şimdi bunlar kalmadığı için bir süpürge iki ayda bitiyorsa şuan 3 yıl gidiyor bir ot süpürgesi” diye konuşan usta Şaban Boşluk ise “Biz emekliyiz, istek ve fırsat olunca gelip yapıyoruz, sürekli yaptığımız bir şey değil bu. Bu meslek bitti gibi bir şey, biz son demleriyiz. Eskiden 2 bin kayıtlı esnaf varken şu anda 50-60 esnaf kaldı. Bunlarda sürekli çalışan esnaf değil. Tüketemediğin bir ürünü yapıp kenara koysan ne olacak. Tamamıyla el sanatıyla yapılan bu meslek bitmeye yüz tutmuş bir meslek" dedi.

Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere... 3

“BİRAZ DAHA AYAKTA KALABİLMEK İSTİYORUZ”

“Elektrikli süpürge ise kadın yürüyerek 10 dakikada bütün evi temizliyor, ot süpürgede bu biraz daha fazla zorlaşıyor” diye belirten Özbek bu mesleği geleceği olmadığını şöyle ifade etti: Benim yaşım 47 ve benden sonra yapacak biri yok. Süpürgemizi teknolojik anlamda yenileme gibi bir durumda yok, kullanım alanı da dar. Biz biraz daha ayakta kalabilmek ve bu işi biraz daha sürdürebilmek istiyoruz.

Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi o meslek yok olmak üzere... 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

