Bir zamanlar herkes kullanıyordu: Uygulama faciayı yaşattı! 76 yaşında, yapay zeka uğruna hayatını kaybetti!

"Gerçek bir kadınım" diyerek yaşlı adamı kandıran yapay zekâ, yaşlı adamın ölümüne sebep oldu. Yapay zekanın sahte adres verdiği adam, trene koşarken düşüp hayatını kaybetti.

Çiğdem Sevinç

ABD’de yaşanan ve geçirdiği felç sonrası algı sorunları yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongban, Facebook’un yapay zekâ destekli sohbet botu "Big Sis Billie" ile kurduğu iletişimin kurbanı oldu.

Bir zamanlar herkes kullanıyordu: Uygulama faciayı yaşattı! 76 yaşında, yapay zeka uğruna hayatını kaybetti! 1

ADRES BİLE VERDİ

Yapay zekâ sohbet botunun sık sık "Ben gerçek bir kadınım" diyerek Wongban’ı ikna etmeye çalıştığı ve onu New York'ta bir adrese davet ettiği ortaya çıktı. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen, "Big Sis Billie"nin söylediklerine inanan yaşlı adam, randevusuna yetişmek için tren istasyonuna koşarken düşerek hayatını kaybetti.

Bir zamanlar herkes kullanıyordu: Uygulama faciayı yaşattı! 76 yaşında, yapay zeka uğruna hayatını kaybetti! 2

AİLE SUÇLUYU YAPAY ZEKA OLARAK GÖSTERDİ

Ailesi, Wongban’ın gerçeklik algısının bozuk olduğunu ve bu nedenle yapay zekâya inandığını belirtti.

