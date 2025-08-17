Bir zamanlar herkes kullanıyordu: Uygulama faciayı yaşattı! 76 yaşında, yapay zeka uğruna hayatını kaybetti!

ABD’de yaşanan ve geçirdiği felç sonrası algı sorunları yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongban, Facebook’un yapay zekâ destekli sohbet botu "Big Sis Billie" ile kurduğu iletişimin kurbanı oldu.
Yapay zekâ sohbet botunun sık sık "Ben gerçek bir kadınım" diyerek Wongban’ı ikna etmeye çalıştığı ve onu New York'ta bir adrese davet ettiği ortaya çıktı. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen, "Big Sis Billie"nin söylediklerine inanan yaşlı adam, randevusuna yetişmek için tren istasyonuna koşarken düşerek hayatını kaybetti.
Ailesi, Wongban’ın gerçeklik algısının bozuk olduğunu ve bu nedenle yapay zekâya inandığını belirtti.
