Bir zamanlar herkes sözlerine hayrandı! Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy’un son hali

1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi, unutulmaz yapımların başında yer alıyor. Deli Yürek'te yüreklere dokunan bilgece sözlerin sahibi Kuşçu karakterine hayat veren Emin Gürsoy, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Dizide Yusuf Miroğlu'nun akıl hocası rolünün altından başarıyla kalkan Gürsoy, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıktı.

Tiyatro sanatçısı Emin Gürsoy, girdiği rollerin inandırıcılığı için görüntüsünü değiştirmekten çekinmeyen isimlerin başında geliyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Deli Yürek'in Kuşçu'su yeniden ortaya çıktı.

KURULUŞ OSMAN'DA ROL ALDI

Efsane dizide oldukça zor bir rol üstlenen başarılı oyuncu, herkes gibi akan zamandan etkilenmiş görünüyor.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterine hayat veren Emin Gürsoy, bu karakteri de başarıyla canlandırıyor.

Usta oyuncunun Kuşçu karakterine yakın olan Kumral Abdal rolünü oynaması Deli Yürek'in sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal'ı canlandıran Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney'de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

İzmit Şehir Tiyatrosu'nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filminde Sibel ve Fatma'nın babası karakteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

