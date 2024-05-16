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Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.05.2024 07:03
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de yaşanan haraketli günler devam ediyor. Seçimi kaybettiren etmenleri araştıran partide Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı il başkanlarına tepki geldi. Erdoğan 'Çalışmıyorsunuz' ifadelerini kullanırken 2 ilin yanlış adaylar yüzünden kaybedildiğini vurguladı. Öte yandan toplantıdaki 'şatafat' vurgusu dikkat çekti.

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yapılan il başkanları toplantısında, kendisinden talepte bulunmak için söz alan bazı il başkanlarına “Çalışmıyorsunuz” diye sitemde bulunduğu öğrenildi.

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"YATIRIMLARI ANLATAMIYORSUNUZ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Erdoğan’ın Çorum’a hızlı tren, Eskişehir’in bir ilçesine de tren hattı isteyen il başkanlarına “En büyük hızlı tren yatırımlarını İstanbul, Ankara, Eskişehir’e yaptık. Bu işler sadece yatırım yapmakla olmuyor, çalışmıyorsunuz. Çorum mitingi çok kalabalıktı ama oy kaybı yaşadık, ilçe kaybettik. Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz” diye konuştu.

"İKİ İLİ YANLIŞ ADAY YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

“Halkı kibirlilerden kurtaracağız” diyen Erdoğan’ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de öğrenildi. Erdoğan “Yozgat ve Şanlıurfa’yı yanlış aday yüzünden kaybettik” değerlendirmesinde bulundu.

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BİR İLE ÖZEL TEBRİK

Erdoğan’ın Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilen Karabük Belediye Başkanı’nı ve İl Başkanı’nı seçimlerdeki başarısından dolayı da tebrik ettiği, talepleri için ilgili bakanlıklarla istişare hâlinde olmaları talimatı verdiği ifade edildi.

"ŞATAFATTAN UZAK DURUN"

Öte yandan toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarına sunum yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz “Şatafat, lüks, gösteriş ve korumalardan uzak durun. Davayı içselleştirerek çalışın” uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yozgat Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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