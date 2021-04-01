MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı kimdir? Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı kimdir? Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında?

01.04.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, daha önce birçok başarılı yapımda yer aldı. Ancak, tanınırlığı FOX TV’de yayınlanan “Kiraz Mevsimi” adlı diziyle oldu. Serkan Çayoğlu, Almanya’da doğdu ve üniversiteyi de orada bitirdi. Serkan Çayoğlu daha sonra oyuncu olabilmek için İstanbul’a geldi.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı kimdir? Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında?

Serkan Çayoğlu, 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney adlı dizinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırarak oyunculuk kariyerine başladı. Dizilerin yanı sıra kliplerde de yer alan eski model Serkan Çayoğlu, son olarak 2019 yılında TRT yayınlanan Halka isimli dizide Cihangir karakterini canlandırmıştır.

serkan çayoğlu5

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen - Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu, baba tarafından aslen Giresun Alucra’lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.

serkan çayoğlu7

Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu, en son TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermiştir. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

serkan çayoğlu

Serkan Çayoğlu, 1 Nisan 2021’de yayın hayatına giren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı karakterine hayat vermektedir.

serkan çayoğlu4

YER ALDIĞI YAPIMLAR

  • 2020 – Bir Zamanlar Kıbrıs (Ankaralı) (TV Dizisi)
  • 2019 – Halka (Cihangir) (TV Dizisi)
  • 2017 – Börü (Kaya) (TV Dizisi)
  • 2016 – Hayatımın Aşkı (Demir) (TV Dizisi)
  • 2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Ayaz) (TV Dizisi)
  • 2014- Zeytin Tepesi (Burak) (TV Dizisi)
  • 2012 – Kuzey Güney (TV Dizisi)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Deniz Baytaş kimdir?Deniz Baytaş kimdir?
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Serkan Çayoğlu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin kaç yaşında? Hasan Küçükçetin nereli?

Hasan Küçükçetin kimdir?

Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

Tiyatro dünyasının acı kaybı

Ahu Sungur tepki çekince... 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı kimdir?

Burak Deniz ve Didem Soydan çifti koronavirüse yakalandı

Ünlü çift cephesinde flaş gelişme

Deniz Baytaş kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Sıtkiye kimdir?

Deniz Baytaş kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.