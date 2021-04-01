Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı kimdir? Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında?

Serkan Çayoğlu, 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney adlı dizinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırarak oyunculuk kariyerine başladı. Dizilerin yanı sıra kliplerde de yer alan eski model Serkan Çayoğlu, son olarak 2019 yılında TRT yayınlanan Halka isimli dizide Cihangir karakterini canlandırmıştır.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen - Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu, baba tarafından aslen Giresun Alucra’lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.

Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu, en son TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermiştir. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.