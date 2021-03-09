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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

09.03.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı, TRT 1’in merakla beklenen yeni ve iddialı dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk teaser'ı yayınlandı.

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” ın yayınlanan ilk teaserı oldukça merak uyandırdı.
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Yayınlanan ilk teaser’da tarihe ‘Kanlı Noel Gecesi’ olarak geçen saldırının sembolü haline gelen görüntüler ekrana geldi. Çekimleri KKTC’de devam eden dizi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıtacak.
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Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs, kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve dönemi yansıtan başarılı prodüksiyonuyla büyük ses getirecek.
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Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.
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Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembolü ‘Rauf Denktaş’ dizide hayat buluyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

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Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
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Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
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Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

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TRT 1 Ahmet Kural
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