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Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı

08.04.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşıyan dizinin ilk bölümünde Kanlı Noel gecesi olarak tarihe geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine düzenlediği saldırıdan yürekleri dağlayan görüntüler ekrana geldi...

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile, 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde, 1960'ların Kıbrıs'ta şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı'nın, dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖZET

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ahmet Kural Serkan Çayoğlu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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