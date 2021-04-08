Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile, 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde, 1960'ların Kıbrıs'ta şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı'nın, dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖZET

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı.

Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.



