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Bir zamanların sosyal medya devi

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TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 08:55 | Son Güncelleme

Sık sık dile getirdiğimiz üzere, artık internet ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Günümüzde insanların bilgiye erişmeleri oldukça kolay. Dolayısıyla artık insanlar televizyon kanallarında gösterilenlere inanmak zorunda değiller. Çünkü artık sosyal medya var.

Bir zamanların sosyal medya devi

Bilindiği üzere sosyal medya insanların birbirleriyle tanıştıkları, iletişim kurdukları, fikir alış verişinde bulundukları mecraların bütününü oluşturuyor.

Doğru kullanıldığında muazzam fayda sağlayacak olan bu kanallar, ne yazık ki küçük yaştaki kullanıcılar için tehlike de arz edebiliyor. Elbette bu başka bir yazının konusu. Bugün ki yazımızın temel odağı ise sosyal medyanın mihenk taşı olan Facebook.

Bir zamanların devi…

Facebook ülkemizde ilk duyulduğunda daha Türkçe dil desteğine bile sahip değildi. Haber kanallarına konu olan sosyal medya devi, insanların geçmişteki okul arkadaşlarını rahatlıkla bulabilecekleri, iletişime geçebilecekleri bir adres olarak gösteriliyordu.

Aslında o zamana kadar da sosyal medya türevi pek çok mecra mevcuttu. Fakat insanlar genel olarak kendi isimlerini kullanmak yerine rumuz kullanıyor ve sahte profiller oluşturuyorlardı.

Facebook ise o dönemdeki sosyal medya mecralarından biraz daha farklıydı. Çöpçatanlık sitesi değildi. İnsanların, bir dönem tanıştığı fakat sonra iletişimi kaybettiği arkadaşlarını bulmasını sağlayan bir mecraydı.

O dönemde pek çok kişinin okul arkadaşıyla yıllar sonra sosyal medya sayesinde buluşması haber kanallarında boy gösterdi. Bu Facebook’un ülkemizdeki bilinirliğini en üst seviyeye taşıdı.

Çok şey değişti

Günümüzde pek çok şeyin ilk halini koruması hayli güç. Elbette gelişen teknolojiye, zamana ayak uydurmak şart. Fakat Facebook bu işi biraz abarttı. İnsanların geçmişteki lise arkadaşlarını bulmak için kayıt olduğu mecra, bambaşka bir kimliğe büründü.

Zuckerberg ve ekibi, Twitter gibi belli başlı bir formata sahip olmak yerine, herşey olmayı denediler. Fakat sonuç pek de umdukları gibi olmadı.

Facebook, herşeye dönüştürülmeye çalıştıkça, daha çok yara aldı. Günden güne azalan kullanıcı sayısı Zuckerberg’i farklı alternatiflere yönelmek zorunda bıraktı.

Şunu hemen baştan belirtelim. Zuckerberg zamanında Instagram ve WhatsApp’ı satın almamış olsaydı, bugün sosyal medya devi adına herşey çok daha farklı olabilirdi.

Artık Facebook kullanan kaldı mı?

Peki gelelim asıl sorumuza. Bir zamanların sosyal medya devi şimdi nasıl bir durumda? Genel olarak baktığınız zaman en çok girilen sitelerden biri olmaya devam ediyor. Fakat gözden kaçan ufak bir unsur var. O da insanların bu sosyal medya kanalında geçirdikleri süre.

Günümüzden bir 3 – 4 yıl öncesinde herkes bu sosyal medya kanalıyla yatıp kalkıyordu. Sürekli fotoğraflar, albümler, iletiler, videolar, anılar paylaşılıyordu. Şimdi ise sadece gün içerisinde alışkanlıktan ötürü bakılan bir mecra haline gelmiş durumda.

Şunu kabul etmek gerekiyor. Her güzel şeyin bir sonu var. Sonuçta ömür bitiyor. İnsanın bile göçüp gittiği bu dünyada Facebook gibi bir ismin silinip gidecek olması pek de şaşılası bir durum değil.

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Anahtar Kelimeler:
internet facebook sosyal medya

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