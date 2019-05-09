Bir zamanların sosyal medya devi

Bilindiği üzere sosyal medya insanların birbirleriyle tanıştıkları, iletişim kurdukları, fikir alış verişinde bulundukları mecraların bütününü oluşturuyor.

Doğru kullanıldığında muazzam fayda sağlayacak olan bu kanallar, ne yazık ki küçük yaştaki kullanıcılar için tehlike de arz edebiliyor. Elbette bu başka bir yazının konusu. Bugün ki yazımızın temel odağı ise sosyal medyanın mihenk taşı olan Facebook.

Bir zamanların devi…

Facebook ülkemizde ilk duyulduğunda daha Türkçe dil desteğine bile sahip değildi. Haber kanallarına konu olan sosyal medya devi, insanların geçmişteki okul arkadaşlarını rahatlıkla bulabilecekleri, iletişime geçebilecekleri bir adres olarak gösteriliyordu.

Aslında o zamana kadar da sosyal medya türevi pek çok mecra mevcuttu. Fakat insanlar genel olarak kendi isimlerini kullanmak yerine rumuz kullanıyor ve sahte profiller oluşturuyorlardı.

Facebook ise o dönemdeki sosyal medya mecralarından biraz daha farklıydı. Çöpçatanlık sitesi değildi. İnsanların, bir dönem tanıştığı fakat sonra iletişimi kaybettiği arkadaşlarını bulmasını sağlayan bir mecraydı.