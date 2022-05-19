Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli? Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi kim ve kaç yaşında?

Kırgın Çiçekler dizisiyle kendini tanıtan ve sonrasında Mucize filminin ikinci serisinde boy gösteren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterine hayat veriyor. Dizinin güzel oyuncusu yeni bir aşka yelken açtı. Yılmaz şimdilerde bir basketbolcu olan Doğuş Özdemiroğlu ile aşk yaşıyor. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir?
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.
Muhteşem Yüzyıl- Cariye
Yasak - Esma
Beyaz Yalan -Nesrin
Kırgın Çiçekler- Eylül
Canevim- Ceylan
Baraj-Nehir
Doğuş Özdemiroğlu, 17 Nisan 1996 (26 yıl yaşında) doğumlu. Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.91 metre boyundaki oyuncu şutör gard pozisyonunda görev almaktadır.
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