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Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli? Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi kim ve kaç yaşında?

19.05.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın hayatı, aşk söylentileri sonrasında merak edildi. Yılmaz, tıpkı dizideki çok sevdiği rol arkadaşı Eda Ece gibi gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi Doğuş Özdemiroğlu kimdir? İşte detaylar…

Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli? Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi kim ve kaç yaşında?

Kırgın Çiçekler dizisiyle kendini tanıtan ve sonrasında Mucize filminin ikinci serisinde boy gösteren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterine hayat veriyor. Dizinin güzel oyuncusu yeni bir aşka yelken açtı. Yılmaz şimdilerde bir basketbolcu olan Doğuş Özdemiroğlu ile aşk yaşıyor. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

BİRAN DAMLA YILMAZ’IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN SEVGİLİSİ DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Doğuş Özdemiroğlu, 17 Nisan 1996 (26 yıl yaşında) doğumlu. Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.91 metre boyundaki oyuncu şutör gard pozisyonunda görev almaktadır.

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Biran Damla Yılmaz
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