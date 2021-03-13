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Birben Coşkun kimdir ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Birben Coşkun biyografisi

13.03.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Birben Coşkun kimdir ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Birben Coşkun biyografisi

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın, 12 Mart'ta ekrana gelen bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Programın yarışmacılarından biri ise Birben Coşkun oldu. İşte Birben Coşkun hayatı ve biyografisi...

TV8'de hafta içi 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Birben Coşkun oldu. Birben Coşkun, Doya Doya Moda'nın önceki bölümlerinde yarışmıştı.

BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi.

Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, “Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler” şeklinde konuşmuştu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Betül Böçkün
Rümeyse Buyuran

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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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