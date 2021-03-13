Birben Coşkun kimdir ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Birben Coşkun biyografisi

TV8'de hafta içi 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Birben Coşkun oldu. Birben Coşkun, Doya Doya Moda'nın önceki bölümlerinde yarışmıştı.

BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi.

Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, “Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler” şeklinde konuşmuştu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Betül Böçkün

Rümeyse Buyuran

