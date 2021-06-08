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Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?

08.06.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaktimizin çoğunu evlerimizde geçirdiğimiz bu günlerde, “evde eğlenmek için ne yapsak?” diye düşünenlere, birbirinden farklı, eğlenceli ve uygun fiyatlı kutu oyunlarını derledik.

Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Hepimiz evde vakit geçirmek konusunda yeni fikirler arayışındayız. Bilgisayar oyunlarından daha gerçekçi bir şeyler isterseniz işte birbirinden eğlenceli masa oyunları...

Masa Futbolu

1
Futbol oynamak için dışarı çıkmak istemeyenler için harika bir alternatif var; Masa Futbolu! Sevdiklerinizle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz Masa Futbolu’nda, art arda yapacağınız maçlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Tabu

2
Dijital dünyadan uzak kalmak ve sevdikleriyle keyifli dakikalar geçirmek isteyenler için Tabu harika bir seçenek. Yasaklı kelimeleri söylememek için çabalarken birbirinden eğlenceli anlar yaşayacaksınız. 1000’den fazla yeni kelimesiyle hem eğlendiren, hem de düşündüren bu oyunun sizleri birbirinize daha da yakınlaştıracak.

Çek-Up denge oyunu

3
Çek-Up denge oyununda,ahşap parçaları üst üste dizerek bir kule oluşturursunuz. Sırasıyla herkes bir parça çekiyor ve kuleyi ilk deviren oyunu kaybediyor! Hem ailenizle, hem de arkadaş gruplarınızla oynayabileceğiniz bu oyunun karşısında saatlerle vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, oyun üzerine farklı alternatif modeller geliştirmek de sizin elinizde. Çek-Up oyununu buradan inceleyebilirsiniz.

Kelime Üretme Oyunu

4
Kelime Üretme Oyunu, kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz harika bir oyun. En az iki, en fazla dört kişiyle oynayabileceğiniz bu oyununda en yaratıcı ve puan getirici kelimeyi üreten kazanır. Ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli zaman geçirdiğiniz o anlarda, kendinizi kelimenin üç katını bulmak için çabalarken bulabilirsiniz!

Tombala

5
On yıllardır oynanan ve popülerliğini hiçbir dönem kaybetmemiş oyun hangisidir diye sorulsa, çoğumuzun aklına hiç kuşkusuz Tombala gelir. Yılbaşlarında ve sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz zamanlarda eğlenceli vakit geçirmek için en güzel oyunlardan birisidir. Şansa dayalı olan bu oyunu, bir çok kişiyle yan yana gelerek rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Tavla

6
Şimdi sıra, tarihi MÖ 3000’li yıllara uzanan ve kendimizi bildik bileli oynadığımız Tavla’da... Sevdiklerinizle eğlenceli vakitler geçirmek için tercih edilebileceğiniz Tavla da, şanslı olmak her zaman kazanmanıza yardımcı olmayabilir; bu oyunu oynamak için tecrübe de gerek. Zevkinize göre seçebileceğiniz tavlaları buradan inceleyebilirsiniz.

Sapan Oyunu

7
Sapan oyunu, iki kişilik oynanabilen oldukça eğlenceli bir oyun. Ahşap bir zeminden oluşan oyunda amaç, karşı tarafın bölümüne elinizdeki tüm taşları geçirmek. Zahmetsizce kurulan ve yediden yetmişe herkes tarafından beğeniyle oynan Sapan oyununa buradan ulaşabilirsiniz.

Mancala

8
Mancala, zekanın ön planda olduğu eğlenceli bir oyun. İki kişi oynanan, bu geleneksel Türk oyununda amaç en çok taşı toplamak. Fakat şimdiden söyleyelim, oyundaki taşları toplamak hiç de kolay değil! Sevdiklerinizle saatlerce oynayabileceğiniz Mancala hem eğlendiren, hem de düşündüren bir oyun.

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