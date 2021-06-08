Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Hepimiz evde vakit geçirmek konusunda yeni fikirler arayışındayız. Bilgisayar oyunlarından daha gerçekçi bir şeyler isterseniz işte birbirinden eğlenceli masa oyunları... Masa Futbolu

Futbol oynamak için dışarı çıkmak istemeyenler için harika bir alternatif var; Masa Futbolu! Sevdiklerinizle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz Masa Futbolu’nda, art arda yapacağınız maçlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Tabu

Dijital dünyadan uzak kalmak ve sevdikleriyle keyifli dakikalar geçirmek isteyenler için Tabu harika bir seçenek. Yasaklı kelimeleri söylememek için çabalarken birbirinden eğlenceli anlar yaşayacaksınız. 1000’den fazla yeni kelimesiyle hem eğlendiren, hem de düşündüren bu oyunun sizleri birbirinize daha da yakınlaştıracak. Çek-Up denge oyunu

Çek-Up denge oyununda,ahşap parçaları üst üste dizerek bir kule oluşturursunuz. Sırasıyla herkes bir parça çekiyor ve kuleyi ilk deviren oyunu kaybediyor! Hem ailenizle, hem de arkadaş gruplarınızla oynayabileceğiniz bu oyunun karşısında saatlerle vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, oyun üzerine farklı alternatif modeller geliştirmek de sizin elinizde. Çek-Up oyununu buradan inceleyebilirsiniz.

Kelime Üretme Oyunu

Kelime Üretme Oyunu, kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz harika bir oyun. En az iki, en fazla dört kişiyle oynayabileceğiniz bu oyununda en yaratıcı ve puan getirici kelimeyi üreten kazanır. Ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli zaman geçirdiğiniz o anlarda, kendinizi kelimenin üç katını bulmak için çabalarken bulabilirsiniz! Tombala

On yıllardır oynanan ve popülerliğini hiçbir dönem kaybetmemiş oyun hangisidir diye sorulsa, çoğumuzun aklına hiç kuşkusuz Tombala gelir. Yılbaşlarında ve sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz zamanlarda eğlenceli vakit geçirmek için en güzel oyunlardan birisidir. Şansa dayalı olan bu oyunu, bir çok kişiyle yan yana gelerek rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tavla

Şimdi sıra, tarihi MÖ 3000’li yıllara uzanan ve kendimizi bildik bileli oynadığımız Tavla’da... Sevdiklerinizle eğlenceli vakitler geçirmek için tercih edilebileceğiniz Tavla da, şanslı olmak her zaman kazanmanıza yardımcı olmayabilir; bu oyunu oynamak için tecrübe de gerek. Zevkinize göre seçebileceğiniz tavlaları buradan inceleyebilirsiniz.