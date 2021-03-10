Birbirinden ilginç ve talihsiz ölüm sahip hikayesine 10 ünlü isim!

Sanat dünyasının sevilen isimleri yaşamları boyunca ortaya koydukları eserlerle adlarından sıklıkla söz ediliyordu. Vefat ettikten sonra bile bu isimler anılmayı başarmıştır. Ancak bu sefer bir farkla! Sevilen edebiyatçılar ölümlerinin arkasındaki tuhaf hikayelerle biliniyor. Sizler için daha önce duymadığınız ölüm nedenlerini içeren bir liste hazırladık. Hazırsanız başlayalım.

HARRY HOUDINI

Harry Houdini, Macar asıllı Amerikalı, kilitli sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü, çok yetenekli bir illüzyonist. 22 Ekim 1926’da konferans vermesinin ardından üniversiteden J Gordon isimli genç bir boksör, Houdini’nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duyduğunu ve onu yumruklamayı denemek istediğini söyledi. Houdini isteğini kabul etti ancak boksörün yumruklarının ardından birden fenalaştı ve hayatını kaybetti.

GRIGORI RASPUTIN

Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Rus mistik Rasputin’e sarayada verilen bir ziyafette suikast planlandı. Suikaste göre pastasına ve kadehine sinayür tozu ilave edildi. astaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporu yapılan Rasputin kurşunlardan değil, ciğerine dolan sudan yani boğularak öldüüğü açığa çıktı.