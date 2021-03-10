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Birbirinden ilginç ve talihsiz ölüm sahip hikayesine 10 ünlü isim!

Seray Üstün Seray Üstün 10.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Birbirinden ilginç ve talihsiz ölüm sahip hikayesine 10 ünlü isim!

Ünlü isimlerin ölümü sevenleri tarafından derinden etkiler. Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden bazı ünlüler, ölümlerinin ardından geçen uzun yılların sonrasında bile vefat nedenleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu zamana kadar kanlı, şiddetli, gizemli ve tuhaf birçok ölümün gerçekleştiğine tarih kitaplarından şahit olduk. Ancak bu ünlülerin ölüm şekilleri bir hayli farklı...

Sanat dünyasının sevilen isimleri yaşamları boyunca ortaya koydukları eserlerle adlarından sıklıkla söz ediliyordu. Vefat ettikten sonra bile bu isimler anılmayı başarmıştır. Ancak bu sefer bir farkla! Sevilen edebiyatçılar ölümlerinin arkasındaki tuhaf hikayelerle biliniyor. Sizler için daha önce duymadığınız ölüm nedenlerini içeren bir liste hazırladık. Hazırsanız başlayalım.

HARRY HOUDINI

harry2

Harry Houdini, Macar asıllı Amerikalı, kilitli sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü, çok yetenekli bir illüzyonist. 22 Ekim 1926’da konferans vermesinin ardından üniversiteden J Gordon isimli genç bir boksör, Houdini’nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duyduğunu ve onu yumruklamayı denemek istediğini söyledi. Houdini isteğini kabul etti ancak boksörün yumruklarının ardından birden fenalaştı ve hayatını kaybetti.

GRIGORI RASPUTIN

RASPUTIN

Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Rus mistik Rasputin’e sarayada verilen bir ziyafette suikast planlandı. Suikaste göre pastasına ve kadehine sinayür tozu ilave edildi. astaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporu yapılan Rasputin kurşunlardan değil, ciğerine dolan sudan yani boğularak öldüüğü açığa çıktı.

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SIR FRANCIS BACON

bacon

İngiliz filozof, devlet adamı, avukat ve bilim insanı olarak tarihe geçen Bacon’un bilim uğruna öldüğünü söylemek yanlış olmaz. Soğuğun çürümeyi önleyip önlemediğini görebilmek için tavuk ölüsünü karla doldurarak yaptığı deney esnasında soğuk algınlığına yakalanıp zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

WILLIAM HENRY HARRISON

WILLIAM HENRY

1841 yılında ABD başkanı seçildi ancak başkanlığı 31 gün sürdü. En kısa süreli Amerikan başkanı olan Harrison’ın ölüm sebebi zatürre. Başkanlığa seçilişinin ardından soğuk bir havada yaptığı uzun süreli göreve başlama konuşması nedeniyle zatürre oldu 31 gün sonra öldü.

NIKOLAY VASILYEVIÇ GOGOL

GOGOL

Nikolay Vasilyeviç Gogol, Ukrayna asıllı Rus, roman ve oyun yazarıdır. Ölü Canlar eseriyle Edebiyat tarihine adını kazımıştır. 1852 yılında Ölü Canlar romanı’nın ikinci bölümünün el yazmalarını yakıp imha ettikten sonra pişman olmasının ardından 9 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmeyen Gogol, 9. günün sonunda 43 yaşında Moskova’da öldü.

SONNY BONO

SONNY BONO

Ünlü şarkıcı Bono kariyerine ilk olarak solo çalışmalar yaparak başladı. Ardından ise eşiyle birlikte kurduğu müzik şirketiyle genç yeteneklere ilham oldu. Bono’nun ölümü ise bir hayli talihsiz. Çünkü ünlü şarkıcı kayak yaparken ağaca çarparak öldü.

JON-ERIK HEXUM

JON-ERIK HEXUM

Amerikalı oyuncu Hexum, 1984 yılında 27 yaşındayken öldü. “Cover” adlı dizideki rolünde kullanacağı silah için heyecanlı olan Hexum, sette çekime ara verildiğinde, tabancayla uğraşmaya başladı. Tabancayı alıp şakağına dayadı, silah boştu ama geri tepti ve kafatasında kırıklar meydana geldi. Beyninde hasarlar oluşan aktör maalesef kurtarılamadı.

BRANDON LEE

LEE

Brandon Lee, babası ünlü Kung Fu ustası Bruce Lee gibi erken yaşta hayatını kaybetti. Çin kökenli Amerikalı aktör Lee, The Crow filminin çekimlerinin bitmesine çok kısa bir süre kala çekimler sırasında yanlışlıkla doldurulmuş bir silah ile vurularak hayatını kaybetti. Ayrıca ölmeseydi, 2 hafta sonra evlenecekti.

TYCHO BRAHE

BRAHE

Danimarkalı simyacı, matematikçi astronom ve astrolog, 55 yaşındayken kralın katıldığı bir ziyafette öldü. Kraldan önce sofrayı terk etmeyi ayıp olarak gördüğü için uzun süre tuvalete gidememiş ve gelişen böbrek iltihabı sonucunda 11 gün içerisinde hayatını kaybetmiştir.

III. FELIPE

FELIPE

1600’lü yılların İspanya kralı, ateş karşısında çok uzun süre oturduktan sonra vücut ısısının çok yükselmesiyle hayata veda etti.

Yazdıkları eserlerle hafızalara kazanan edebiyatçıların tuhaf ölüm nedenleri hala araştırılıyorYazdıkları eserlerle hafızalara kazanan edebiyatçıların tuhaf ölüm nedenleri hala araştırılıyor


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Anahtar Kelimeler:
İspanya Rusya
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