Birbirinden pratik ve lezzetli 4 farklı şerbet tarifi! Bir daha gazlı içecek almayacaksınız...

Yaz aylarında yetişen meyve ve bitkilerden mevsiminde yapabileceğiniz, sizi ferahlatacak 4 farklı şerbet tarifini sizin için derledik...
GÜL ŞERBETİ
Malzemeler:
250 gram kokulu gül yaprakları
1,5 su bardağı toz şeker + 2 yemek kaşığı toz şeker
4 su bardağı su
Hazırlanışı:
Öncelikle gül şurubu hazırlamalısınız. Gül yapraklarını iyice yıkayıp durulayın. Ardından yaprakları 1,5 su bardağı toz şekerle 10-15 dakika kadar şekerler eriyinceye kadar iyice yoğurun.
Yoğurduğunuz karışımın ağzını sıkıca kapatarak buzdolabında 12 saat bekletin. Bu sürenin ardından karışımı bir tülbent ya da ince tel süzgeçte iyice süzdürün.
Gül şerbetini hazırlamak için elde ettiğiniz gül şurubundan yarım su bardağı kadarını bir tencereye alın.
Şurubun üzerine 4 su bardağı su ve kalan 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyin ve kaynatın.
Kaynayan şerbete yarım limonun suyunu sıkın ve ocaktan alın.
TARÇIN ŞERBETİ
Malzemeler:
2 çubuk tarçın
5 karanfil
1 litre su
1 yemek kaşığı toz şeker
Hazırlanışı:
1 litre suyu tencereye alın ve tarçın, karanfil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın. Meyve kullanacaksanız meyveleri de iri parçalar halinde malzemelerle birlikte ekleyin.
Şerbeti 20-25 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alın ve süzün.
REYHAN ŞERBETİ
Malzemeler:
1 demet reyhan
6 su bardağı sıcak su
4-6 yemek kaşığı toz şeker
Hazırlanışı:
Reyhan şerbeti yapmak için öncelikle reyhanları iyice yıkayın ve bir tencere ya da ısıya dayanıklı bir kaba alın.
Reyhanların üzerine önceden kaynattığınız suyu, limon tuzunu ve toz şekeri ekleyin.
Toz şeker ve limon tuzu eriyene kadar karıştırıp kabın ağzını kapatın ve soğumaya bırakın.
Reyhanlar mor rengini kaybedip yeşile dönünce şerbeti süzün ve buzdolabında soğutun.
KIZILCIK ŞERBETİ
Malzemeler:
500 gram kızılcık
3/4 su bardağı toz şeker
1,5 litre sıcak su
Hazırlanışı:
Kızılcıkların meyvelerini saplarından ve yapraklarından ayırın ve meyveleri iyice yıkayın.
Yıkadığınız kızılcıkları bir tencereye alın ve üzerine önceden ısıttığınız sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Karanfil kullanacaksanız karanfilleri de tencereye atın yaklaşık 15-20 dakika kadar şerbeti kaynatın.
Kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve süzün. Yumuşayan kızılcıkların tüm suyunu alabilmek için kaşıkla kızılcıkları ezin.
Süzdüğünüz şerbete toz şekeri de ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum