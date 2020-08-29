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  4. Birbirinden pratik ve lezzetli 4 farklı şerbet tarifi! Bir daha gazlı içecek almayacaksınız...

Birbirinden pratik ve lezzetli 4 farklı şerbet tarifi! Bir daha gazlı içecek almayacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşmış şerbet çeşitleri, hem meyve suları ve gazlı içeceklere alternatif hem de vücudunuz için şifa kaynağı. Lezzetli olmalarının yanı sıra hazım probleminden yağ yakımına kadar birçok yararı da olan şerbetleri her mevsim tüketebilir, sıcak-soğuk servis edebilirsiniz.

Birbirinden pratik ve lezzetli 4 farklı şerbet tarifi! Bir daha gazlı içecek almayacaksınız...

Yaz aylarında yetişen meyve ve bitkilerden mevsiminde yapabileceğiniz, sizi ferahlatacak 4 farklı şerbet tarifini sizin için derledik...

GÜL ŞERBETİ

Malzemeler:

  • 250 gram kokulu gül yaprakları

  • 1,5 su bardağı toz şeker + 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 4 su bardağı su

  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı:

  • Öncelikle gül şurubu hazırlamalısınız. Gül yapraklarını iyice yıkayıp durulayın. Ardından yaprakları 1,5 su bardağı toz şekerle 10-15 dakika kadar şekerler eriyinceye kadar iyice yoğurun.

  • Yoğurduğunuz karışımın ağzını sıkıca kapatarak buzdolabında 12 saat bekletin. Bu sürenin ardından karışımı bir tülbent ya da ince tel süzgeçte iyice süzdürün.

  • Gül şerbetini hazırlamak için elde ettiğiniz gül şurubundan yarım su bardağı kadarını bir tencereye alın.

  • Şurubun üzerine 4 su bardağı su ve kalan 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyin ve kaynatın.

  • Kaynayan şerbete yarım limonun suyunu sıkın ve ocaktan alın.

  • Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında iyice soğutup servis edin.

TARÇIN ŞERBETİ

Malzemeler:

  • 2 çubuk tarçın

  • 5 karanfil

  • 1 litre su

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • Arzuya göre elma, armut ya da ayva

Hazırlanışı:

  • 1 litre suyu tencereye alın ve tarçın, karanfil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın. Meyve kullanacaksanız meyveleri de iri parçalar halinde malzemelerle birlikte ekleyin.

  • Şerbeti 20-25 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alın ve süzün.

  • Arzuya göre sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

    • REYHAN ŞERBETİ

    Malzemeler:

    • 1 demet reyhan

    • 6 su bardağı sıcak su

    • 4-6 yemek kaşığı toz şeker

    • 5-6 limon tuzu tanesi

    Hazırlanışı:

    • Reyhan şerbeti yapmak için öncelikle reyhanları iyice yıkayın ve bir tencere ya da ısıya dayanıklı bir kaba alın.

    • Reyhanların üzerine önceden kaynattığınız suyu, limon tuzunu ve toz şekeri ekleyin.

    • Toz şeker ve limon tuzu eriyene kadar karıştırıp kabın ağzını kapatın ve soğumaya bırakın.

    • Reyhanlar mor rengini kaybedip yeşile dönünce şerbeti süzün ve buzdolabında soğutun.

    • Soğuk şekilde servis edin. İstediğiniz yoğunluğa göre servis ederken damak tadınıza göre soğuk suyla seyreltebilirsiniz.

    KIZILCIK ŞERBETİ

    Malzemeler:

    • 500 gram kızılcık

    • 3/4 su bardağı toz şeker

    • 1,5 litre sıcak su

    • 2 karanfil (İsteğe bağlı)

    Hazırlanışı:

    • Kızılcıkların meyvelerini saplarından ve yapraklarından ayırın ve meyveleri iyice yıkayın.

    • Yıkadığınız kızılcıkları bir tencereye alın ve üzerine önceden ısıttığınız sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Karanfil kullanacaksanız karanfilleri de tencereye atın yaklaşık 15-20 dakika kadar şerbeti kaynatın.

    • Kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve süzün. Yumuşayan kızılcıkların tüm suyunu alabilmek için kaşıkla kızılcıkları ezin.

    • Süzdüğünüz şerbete toz şekeri de ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın.

    • Buzdolabında soğuttuğunuz kızılcık şerbetini soğuk servis edin.
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