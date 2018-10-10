Birbirlerine girdiler! Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

Kavga b\u00fcy\u00fcy\u00fcp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay\u2019\u0131n burnunu k\u0131rd\u0131. \nH\u00fcrriyet'ten \u0130smail Bayrak'\u0131n haberine g\u00f6re, bu olay\u0131n ard\u0131ndan Berkay ve e\u015fi mekandan ayr\u0131l\u0131p hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kald\u0131.PARTNERRus playstation krali\u00e7esi, payla\u015f\u0131mlar\u0131yla Instagram'\u0131 sall\u0131yorNaz Mila'n\u0131n d\u00f6vmesi \u015fimdi de d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda! Y\u00f6netmen Onur \u00dcnl\u00fc ile a\u015fk ya\u015fayan Hazar Erg\u00fc\u00e7l\u00fc'den a\u015fk payla\u015f\u0131m\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum