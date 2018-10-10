Birbirlerine girdiler! Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay’ın burnunu kırdı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

