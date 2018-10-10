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Birbirlerine girdiler! Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın’da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Birbirlerine girdiler! Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay’ın burnunu kırdı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

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