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Birbirlerine yapışık olarak doğan ikiz kardeşler mucize olarak isimlendirildi! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

23.04.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir çift zor geçen hamilelik döneminden sonra birbirlerine yapışık olarak doğan ikizlerini kucağına aldı. Anabella ve Isabella adı verilen ikizler mucize olarak isimlendirildi. Aile çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve ayrılmaları için gerekli olan tıbbi müdahaleye başvuracaklarını söyledi.

Birbirlerine yapışık olarak doğan ikiz kardeşler mucize olarak isimlendirildi! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Kuzey İrlanda’da yaşayan İngiliz bir çift yapışık ikiz kızları Anabella ve Isabella doğduktan sonra şoke oldu. Göğüslerinden pelvizlerine kadar birbirlerine bağlı bir şekilde doğan ikizler, 2.5 milyon gebelikte bir kez görülebilecek mucize bir durumla dünyaya geldi. Doktorlar erken tanıda kızların birkaç vücut parçasını paylaştığını biliyorlardı. Ancak hangi hayati organların etkilendiğini doğru bir şekilde söyleyemedil. Bu da yapışık ikizlerin hayatta kalması ve sağlığı için kilit bir faktördü. Yaşama şanslarının düşük olduğunu belirtilen kızlarının sağlıklı bir şekilde doğması üzerine aile büyük bir sevinç yaşadı.

“BU DURUMLA İLGİLİ OLARAK ÇOK AZ ŞEY BİLİYORDUK”

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ITV News'e konuşan Hannah ve Dan çift, geçen yıl hamileliğe yardımcı olan bir doğurganlık tedavisine başvurduklarını dile getirdi. İlk döngüde hamile kaldığı için büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Hannah Bateson, doktorların çocuklarının yapışık ikiz olarak dünyaya geleceğini ilk söylediklerinde duruma endişeyle yaklaştıklarını belirterek, “Kendimizi bir anda boşlukta hissettik. Yapışık ikiz olduklarını biliyorduk ama sağlıklı bir şekilde dünyaya gelip gelmeyecekleri tamamen belirsizdi. Bu durumla ilgili olarak çok az şey biliyorduk” dedi.

Birbirlerine bağlanma şekilleri nedeniyle sürekli birbirlerine sarılıyormuş gibi görünen sevimli bebeklerin ayrı kalpleri var, ancak gençlik yılları boyunca her birine bir protez bacak da dahil olmak üzere birden fazla ameliyat gerekecek.

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“ONLARI MUCİZE OLARAK ANIYORUZ”

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Çocuklarının dünyaya geldiği andan itibaren kendilerini onlara adadıklarını ifade eden Hannah, “Mucizeler. Onları mucize olarak anıyoruz. Mucize, onlara sahip olduğumuzu öğrendiğimiz günden beri kullandığımız kelime.” diye konuştu.

Ebeveynler, gelecek ay yapılması planlanan ayrılık sürecini başlatacakları ameliyatla, mucize bebeklerine sağlıklı bir yaşam vermeye kararlılar.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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