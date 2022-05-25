Bircan Bali'den Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çifti için olay iddia! "Görüntüleri Kaan Yıldırım sızdırdı"

Söylemezsem Olmaz programında Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çiftinin görüntüleri tartışma konusu oldu. Ünlü ismin gizlice çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Yıldırım'ın oldukça sinirlendiği konuşulurken, sunucu Bircan Bali'den ilişki hakkında olay bir yorum geldi.

BİRCAN BALİ'DEN ŞAŞIRTAN KAAN YILDIRIM İDDİASI!

Bircan Bali, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çiftinin görüntülerinin Kaan Yıldırım tarafından sızdırıldığını iddia ederek "Kaan'ın PR'cısı bunu yapmış olabilir" dedi. Bali ayrıca "Kaan'la da yakın arkadaşlığı olabilir" ifadelerini kullandı.

"BENCE BU İLİŞKİ BİTMEYE YAKIN"

İlk kez görüntülenen ünlü çiftin ilişkisi için "Bence bu ilişki bitmeye yakın" ifadelerini kullanan Bali, aldığı bir duyumu da açıklayarak "Bu olaydan sonra görüşmüyorlar, benim bildiğim bu" dedi.

"YASAK AŞK YAŞAMADIĞINA GÖRE..."

Seren Serengil ise Kaan Yıldırım'ın görüntüler sonrası sinirlenmesine tepki göstererek "Bir tarafla bir taraf yasak aşk yaşamadığına göre neden bir insan birlikte görüntülenince sinirlenir?" şeklinde soru yöneltti.

Bali'nin Serengil'in sorusuna karşılık "Bence onlar birbirlerini tutmadılar" yanıtını vermesi de dikkat çekti.

"KAAN YILDIRIM KALAS GİBİ RUHSUZ BİR ADAM"

Arto ise Kaan Yıldırım için "Kalas gibi bir adam" ifadesini kullandı. Kaan Yıldırım'ın ruhsuz bir insan olduğunu söyleyen Arto "Bana göre çok ruhsuz geliyor, Kerem Bürsin daha ateşli geliyor" diyerek şaşırttı.

"BÜTÜN ARKADAŞ GRUBUYLA ÇIKAN ÇOCUK"

Arto, Erçel'in eski sevgilisi Mehmet Dinçerler için ise 'bütün arkadaş grubuyla çıkan çocuk' ifadesini kullandı.





