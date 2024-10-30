Bircan Bali'den Hülya Avşar'a skandal sözler! 'Metres' çıkışı olay oldu! 'Eşcinsel olmak...'

Seren Serengil ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla ve konuk olduğu programlarla adından söz ettiriyor. Son olarak ise Hülya Avşar hakkında söylediği skandal sözlerle gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz haftalarda, Hülya Avşar, konuk aldığı Kerimcan Durmaz'a sorduğu sorular nedeniyle tepki çekmişti. Cinsel yönelimiyle ilgili sorular soran Hülya Avşar'dan da Kerimcan Durmaz rahatsız olduğunu söylemişti. Durmaz, "Çok severim bu arada kendisini ama o an bana sormuş olduğu sorular beni köşeye sıkıştırdı ve rahatsız oldum. Manipüle oldum" demişti. Bircan Bali ise konuk olduğu Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında Hülya Avşar ve Kerimcan Durmaz'ın programıyla ilgili konuştu.

"METRES OLMAKTAN DAHA GÜZEL"

Bircan Bali, "Kerimcan’a fütursuzca, destursuzca sorular soruyordu. 'Alem biliyor senin eşcinsel olduğunu. Sen zaten eşcinsel bir çocuksun. Hiç kızlarla yattın mı?' Hülya Avşar olmasa, ağzının üstüne bir tane vuracağın sorular soruyor" dedi.

"Ben de Hülya Avşar’a sormak istiyorum. Tanju Çolak'la birlikteyken ve Tanju evliyken bunu ailene nasıl anlattın? Bence eşcinsel olmak, metres olmaktan daha güzel. Hülya Avşar, evlileri sever” sözleriyle şoke etti.