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Bircan Bali evlendi! Şaşırtan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

Bircan Bali avukat sevgilisi Ömer Gezen'le evlendiklerini duyurdu.

Bircan Bali evlendi! Şaşırtan paylaşım

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programının sunucusu Bircan Bali, yaklaşık 2 ay önce sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi almış ve mutluluğunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Fakat bu paylaşımdan bir hafta sonra çift sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Bircan Bali, "Çok uzatmayacağım. Sormayın diye yazıyorum. Bitti" ifadelerini kullanmıştı.

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Herkesin ayrıldıklarını düşündüğü çiftin bugün evlendikleri öğrenildi. Bircan Bali sosyal medya hesabından evlilik cüzdanının fotoğrafını paylaşarak Ömer Gezen'i de etiketledi.

YORUM YAĞDI!

Bircan Bali'nin paylaşımının altına yorum yağdı. Programdaki partneri Ece Erken, "Çok mutlu olun çoooooook, her şey çok güzeldi" diye yazarken Seda Sayan ise "Mutluluklaaaaaarrrrrrr seni çok seviyorum çok mutlu ol" sözleriyle Bircan Bali'yi tebrik etti. Merve Özbey ise "Sağlıklı, huzurlu, uzun ömürlü olsun" dedi.


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