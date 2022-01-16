Bircan Bali ile aldattığı söyleniyordu! İrem Derici Cem Belevi'ye şans verdi

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.

Yaşananlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Önce Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Sonra ise İrem Derici'nin Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği iddiası gündeme geldi. İddialara göre ikili yeniden takipleşmeye de başladı.



