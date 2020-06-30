Bircan Bali makyajsız halini paylaştı! 'Arkamdan yazmışlar...'

Beyaz TV ekranlarında Seren Serengil ile birlikte Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali sezon finali sonrası paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Hamile olan Bircan Bali programa ara verince makyajsız ve fönsüz saçlarıyla bir pozunu paylaştı. Bali paylaşımında "Artık saçlar yapılmıyor makyaj sıfırın altında... Arkamdan yazmışlar makyajla kendini ona benzetti buna benzetti... Al" dedi.

Bali'nin makyajsız hali hayranlarından tam not aldı. İşte makyajsız pozlarıyla dikkat çeken ünlü isimler...

