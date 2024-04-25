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Antalya'da yürekleri ağıza getiren olay! Annesi ecel terleri döktü, sebebi ise...

25.04.2024 18:55
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Antalya’da bir şahıs polise ve annesine zor anlar yaşattı. Elinde benzin bidonuyla üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler trafiği yola kapatarak branda açtı. İntihara kalkışan şahsı ikna çabaları uzun sürdü. Annesi uzun süre dil döktü ama ikna edemedi. Gazetecilerin ikna ettiği kişinin intihar sebebi ise şaşırttı.

Antalya'da yürekleri ağıza getiren olay! Annesi ecel terleri döktü, sebebi ise...

Antalya'da yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Elinde benzin bidonuyla intihara kalkışan şahıs polise zor anlar yaşattı. Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi.

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KARDEŞİNİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Alınan bilgiye göre; üst geçidin reklam tabelası basamağına çıkarak ayaklarını sarkıtan Hasan T.’yi gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler trafiği yola kapatarak branda açtı. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarına cevap vermeyen şahıs 9 aydır cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Yaşar T.’nin serbest bırakılmasını istedi. Hasan T.‘nın zaman zaman elinde bulunan benzin bidonundan üzerine benzin dökmesi ise yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ve polis ekipleri muhtemel bir duruma karşı tedbir aldı. Bu sırada olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

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GAZETECİLER İKNA ETTİ!

Olay yerine bir sure sonra şahsın annesi ve abisinin eşi de geldi. Anne ve yengesi şahsı ikna etmek için uzun sure dil dökse de ikna edemedi. Anne zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

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Elinde benzin bidonu ile polis ekiplerine ve annesine ecel teri döktüren şahıs, yaklaşık 2 saat sonra gazeteciler tarafından ikna edildi. Gazetecilere açıklama yapan Hasan T., abisinin 10 aydır evini kiraya verirken kontrat yapmadığı için tutuklu bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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antalya polis anne
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