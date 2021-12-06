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Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

06.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'a katılıp yaptığı açıklamalarla eski aşkının hedefinde olan Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da bugün yer almadı. "Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı m?" soruları merak edilince ünlü yorumcu açıklama yaptı.

Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali bugün programda yer almadı. Herkes "Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı m?" sorusunun yanıtını merak etti.

Bircan Bali hemen bir açıklama yayınladı. Sağlık sorunlarından dolayı yayına katılamadığını belirten Bircan Bali, gıda zehirlenmesi yaşadığını, ancak sonrasında yoğun kemik ağrısı nedeniyle covid-19 riski taşıyabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

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Covid testi sonucu çıkana kadar Söylemezsem Olmaz'da yer alamayacağını ekleyen Bircan Bali, hemen hastaneye koştu. Bali test yaptırdıktan sonra negatif çıktığını ve salı günü yayında olacağını açıkladı.

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Bircan Bali
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