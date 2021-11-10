Birce Akalay: Her şey sanat için

Markası ile kendi mücevher koleksiyonunu yaratan Birce Akalay, güzel geri dönüşler aldığını ifade etti.

"KELEBEK BENİM ETKİLENDİĞİM BİR HAYVAN"

Akalay, “Memnun olduğum güzel geri dönüşler alıyorum. İyi ki yapmışım diyorum. Yavaş yavaş ilerliyor, birazcık emekliyor. Ben de ilk defa hayatımda böyle bir işe kalkıştım. Bütün tasarımları ben çiziyorum. Üzerimdekiler de bana ait ve hepsinin bir hikayesi var. Her birinin bir kelebekten alınmış isimleri var. Hepsi o kelebek formundan çıktığı için benim için anlamlı. Kelebek benim çocukluğumdan beri etkilendiğim bir hayvan. Benim için sembol haline gelmiş güzel bir hayvan ve ilk dövmemi 17 yaşında kelebek yaptırmıştım." diye konuştu.

"TERCİH DİJİTALDEN YANA"

Dijitaldeki projeleri çok beğendiğini belirten Akalay, “Şu an galiba tercihlerimiz dijitalden yana. Çalışma saatleri, daha programlı oluşu, senaryoların önünü ve ilerisini görüyor olmak bir oyuncu için vazgeçilmez şeyler. Bunlar televizyonda maalesef yapılamıyor" dedi.

"NE GEREKİYORSA.."

Akalay, “Sanatta kurallarınız var mı?” şeklindeki soruya, “Sanat için soyunur diye başlık olacaksa hayır yani öyle değil. Gerçekten sanat başlı başına saygı duyulması gereken bir iş. Bunca yıl emek verdiğimiz, hem işimiz hem aşkımız olan şey. Tabii ki ne gerekiyorsa yaparız." diye yanıt verdi.



