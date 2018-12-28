Birce Akalay saçlarını niye kestirdiğini açıkladı

Güzel oyuncu Birce Akalay, yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarını geçtiğimiz yaz kısacık kestirdi. Yeni imajı uzun zamandır konuşulan Akalay, saçlarını neden kestirdiğini açıkladı.

Şamdan Plus dergisine konuşan Akalay, yeni imajı hakkında şunları söyledi:

"Saçlarımı kestirmem sekiz aydır konuşuluyor. Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı. Bir de babaanneme benziyorum. Onun gençlik yılları Frankfurt'ta geçmiş. Fotoğraflarına bakıp kısa saçlı hallerine özenirdim. Projelerden dolayı kestiremiyordum."

AĞLAMA ANNE FİNAL YAPIYOR

Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın rol aldığı 'Ağlama Anne' dizisini bu hafta yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Oyuncu uzun saçlarını geçtiğimiz sene oynadığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizinden sonra kestirmişti.

