MAGAZİN

Birce Akalay saçlarını niye kestirdiğini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz uzun saçlarını kısacık kestiren oyuncu Birce Akalay, bir dergiye verdiği röportajda babaannesine özendiği için saçlarını kısacık kestirdiğini anlattı.

Birce Akalay saçlarını niye kestirdiğini açıkladı

Güzel oyuncu Birce Akalay, yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarını geçtiğimiz yaz kısacık kestirdi. Yeni imajı uzun zamandır konuşulan Akalay, saçlarını neden kestirdiğini açıkladı.

Şamdan Plus dergisine konuşan Akalay, yeni imajı hakkında şunları söyledi:

"Saçlarımı kestirmem sekiz aydır konuşuluyor. Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı. Bir de babaanneme benziyorum. Onun gençlik yılları Frankfurt'ta geçmiş. Fotoğraflarına bakıp kısa saçlı hallerine özenirdim. Projelerden dolayı kestiremiyordum."

AĞLAMA ANNE FİNAL YAPIYOR

Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın rol aldığı 'Ağlama Anne' dizisini bu hafta yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Oyuncu uzun saçlarını geçtiğimiz sene oynadığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizinden sonra kestirmişti.

PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Assolist izin vermeden olmaz!
Paylaşımındaki o detay kızdırdıPaylaşımındaki o detay kızdırdı
Yuvarlak hatlarını sergilemekten çekinmiyorYuvarlak hatlarını sergilemekten çekinmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Birce Akalay SAÇ

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Osman Yıldırım'dan şok itiraf

Osman Yıldırım'dan şok itiraf

Büyük kaçış: 11 bin 500 kişi kenti terk etti

Büyük kaçış: 11 bin 500 kişi kenti terk etti

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Hülya Avşar yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Hülya Avşar yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu?

Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu?

Kim Kardashian'ın paylaşımındaki o detay kızdırdı

Paylaşımındaki o detay kızdırdı

Iskra Lawrence yuvarlak hatlarını sergilemekten çekinmiyor

Yuvarlak hatlarını sergilemekten çekinmiyor

Aleyna Tilki dansıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi

Arabanın içindeki dansıyla olay oldu! 'Şeyma gibi'

Nazan Öncel’den şaşırtan paylaşım

Nazan Öncel’den şaşırtan paylaşım

Selena Gomez son haliyle korkuttu!

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.