MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Birce Akalay: Yolumuzun sonu…

Birce Akalay: Yolumuzun sonu…

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla koronavirüsü salgını sonrasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Birce Akalay: Yolumuzun sonu…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Birce Akalay, hesabından yaptığı son paylaşımda pek çok kişinin aklına gelen soruları ve cevaplarını takipçileriyle paylaştı.

Akalay salgın sonrası yaşanacaklarla ilgili şu tespitlerde bulundu ve kendi yaşantısı üzerinde paylaşımlar yaptı:

“Bugünler geçtiğinde tamamını nasıl hatırlayacağız bilmiyorum. Ama çok şey öğrendiğimiz kesin. Ben 10 günde 100.000 km yapmış gibi hissediyorum. Her şeyimiz var ama aslında hiç yokmuş gibi. Belirsizlik hepimiz için zor. Yolumuzun sonu aydınlık olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Tehdit mi etti? Mesajlar ortaya çıktıTehdit mi etti? Mesajlar ortaya çıktı
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay, koronavirüsü,

En Çok Okunan Haberler

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan yeni önlemi duyurdu

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan yeni önlemi duyurdu

İçişleri Bakanlığı personel alacak! İşte şartlar

İçişleri Bakanlığı personel alacak! İşte şartlar

ABD'den kritik koronavirüs adımı!

ABD'den kritik koronavirüs adımı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

2. Sayfa'da Müge ve Gülşen Ece Erken'i ifşa etti! Mesajlar ortaya çıktı

Tehdit mi etti? Mesajlar ortaya çıktı

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez ilişkileri hakkında bilinmeyenleri açıkladı

Evde kalınca birbirlerine meydan okudular

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer orman evine kapandı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer orman evine kapandı!

Esra Erol'da kan donduran olay! Silah zoruyla kaçırıldım dedi fuhuş çıktı

Aile boyu fuhuş çetesi! Oğlanlar kızları aşık edip...

Serdar Ortaç'tan korkutan haber! Hemen koronavirüs testi yaptırdı

Serdar Ortaç'tan korkutan haber! Hemen koronavirüs testi yaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.