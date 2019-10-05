Birds of Prey filminden nefes kesen bir fragman yayınlandı

Robbie’nin hayat verdiği Harley Quinn karakteri beklenenin üzerinde ilgi görünce DC, kötü kadın karakterleri odağına alan bir film yapmaya karar vermişti.
Sonuç olarak Black Canary, Huntress, Renee Montoya ve Harley Quinn’den oluşan Birds of Prey ekibi ortaya çıkmış.
Film bu dörtlünün Cassandra Cain’i Black Mask’in elinden kurtarmasına odaklanacak. Yönetmen koltuğunda Cathy Yan’ın oturduğu film büyük bir aksilik yaşanmazsa 7 Şubat 2020’de gösterime girmiş olacak.
Filmde Margot Robbie’ye Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Bojana Novakovic, Rosie Perez, Chris Messina, Ali Wong eşlik ediyor. Dilerseniz film için yayınlanan tanıtım videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.
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