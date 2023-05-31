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2000'li yıllara damga vuran Biri Bizi Gözetliyor'un filozof Eray'ıydı! Son halini gören şaştı kaldı

31.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde ses getiren yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor’un yarışmacılarının son halleri sık sık gündem oluyor. Biri Bizi Gözetliyor’un dikkat çeken isimlerinden biri olan Eray programın filozofu olarak anılıyordu. BBG Eray’ın son hali şaşırttı.

2000'li yıllara damga vuran Biri Bizi Gözetliyor'un filozof Eray'ıydı! Son halini gören şaştı kaldı

Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor'a 2001 yılında katılan Eray Sezer yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biriydi. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Biri Bizi Gözetliyor'un filozof Eray'ı son haliyle şaşırttı.

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1972 yılında dünyaya gelen Eray Sezer, 2001'de sunuculuğunu Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in üstlendiği 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında sakin, düşünceli ve olgun halleriyle beğeni toplamıştı.

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Biri Bizi Gözetliyor'da filozof lakabı ile anılan Sezer finale kalmış ancak birinci olamamıştı.

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Yarışmada 02 Melih Değirmenci ile finale kalan 11 Eray ikinci olmuştu.

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Ünlü isim yarışmanın ardından Tuzu Kurular dizisinde rol aldı. Dizide Banu Alkan, Buket Dereoğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu gibi isimlerle beraber rol alan Eray, daha sonra ise gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

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