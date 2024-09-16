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  4. 'Birinci kattan, camdan atladım' diye paylaştı! Mert Ramazan Demir'in elindeki yara izleri merak konusu oldu

'Birinci kattan, camdan atladım' diye paylaştı! Mert Ramazan Demir'in elindeki yara izleri merak konusu oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.09.2024 19:26
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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Ferit Korhan' rolü ile yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk yaşıyor. Hem oyunculuk hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demir'in, sosyal medyada paylaştığı gönderide ellerindeki yara izleri dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir meslektaşı Afra Saraçoğlu ile beraber. Yalı Çapkını setinde başlayan aşk magazin gündeminden hiç düşmüyor. Sosyal medya hesabından selfie paylaşan Mert Ramazan Demir'in ellerinde yer alan yara izleri merak edildi.

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İstanbul Şile doğumlu Mert Ramazan Demir, son yıllarda yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu.

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Daha önce Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hayat Bazen Tatldıır, Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Rise of Empires: Ottoman, Çıplak, Ölüm Zamanı, Ufo, Şahmaran gibi dizilerde rol alan Demir, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Ferit Korhan' rolü ile hafızalara kazındı.

'CAMDAN ATLADIM'

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Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir 4,6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında, 'Birinci kattan camdan atladım' açıklaması ile selife pozunu paylaştı.

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Kısa sürede binlerce yorum gelen paylaşımda Demir'in ellerindeki yara izlerinin sebebi ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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