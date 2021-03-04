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Birinin sizi gizlice kıskandığını nasıl anlarsınız? İşte kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı işareti

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Birinin sizi gizlice kıskandığını nasıl anlarsınız? İşte kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı işareti

Fark edilmeyen ya da zaman içerisinde görmezden gelinen kıskançlık sonraki dönemde zehirli hale dönüşebilir. Partnerinizle veya arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde kıskançlık devreye girebilir. Kimi zaman kıskançlık davranışlarını farklı bir biçimde yorumlayarak anlamlandıramayız. Sizler için ustaca gizlenmesine rağmen kıskançlık olarak yorumlanabilecek davranışları araştırdık.

Hayatınızda olan insanlarla ilişkilerinize anlam veremediğiniz çok zaman olmuştur. Bunun temel nedeni ise karşınızdakilerin duygularını derinlemesine saklamasıdır. Aslında bu durumda karşınızdaki kişinin ne hissettiğini anlamak bir hayli zor olacaktır. Neyse ki sizler için birkaç yol önereceğiz. İşte gizlenen kıskançlığı anlamanın basit yöntemleri...

HAKARETLE KARIŞIK İLTİFAT

iltifat

Karşınızdaki kişi sizi kıskanıyorsa, size iltifatlarla saldırarak destekleyici davranmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama söylediklerine dikkat edin çünkü pasif-agresif ifadeleri cümle içerisinde mutlaka fark edeceksiniz.

Örneğin, yeni bir iş bulmuş olabilirsiniz ve arkadaşınız "Bu harika, ancak bu kadar deneyimsiz insanları işe almaları alışılmadık bir durum, ama tebrikler" diyerek sizi iltifat ediyor olabilir.

HATALARLA ÖVÜNME

küslük

Uzun zaman önce yaptığınız bir hata veya bir kayıpla karşı karşıya kalsanız bile, kıskanç olanlar size "Ben söylemiştim" diyen ilk kişi olacaktır. Başarısızlık yaşadığınızda mutlu ve tatmin olmuş hissedebilirler.

BAHANELER ÜRETME

bahane

Karşınızdaki kişinin uzaklaşmaya çalışıp çalışmadığına dikkat edin. Özellikle size karşı bir kıskançlığı varsa görüşme çabalarınız geri püskürtülebilir. Aynı zamanda sosyal çevrenizde başkalarıyla birlikte olmak için zaman ayırdıklarını fark edebilirsiniz. Hatta ortak olan çevrenizde sizinle zaman geçirmekten oldukça memnun gözükeceğine eminiz.

YANYANA OLMA İSTEĞİ

yanyana

Sizden kaçmaya çalışan kıskanç insanlar olduğu gibi her saniye yanınızda olmak isteyen bir kişilik tipi de vardır. Bazı araştırmalar kıskançlığın insanları bir araya getirebileceğini ortaya çıkarttı. Bu kıskançlık durumu taraflar arasında garip bir şekilde bağlılık oluşturur. Bu yanyana olma isteği süreç içerisinde adeta saplantılı bir takibe dönüşür.

BAŞARIYI KÜÇÜMSEME

başarı

Karşınızdaki kıskanç insan büyük olasılıkla kendilerini bir şekilde kötü hissettikleri için başarılarınızı küçümseme yolunu tercih eder. Müjdeli bir haber verdiğinizde olayın içerisindeki olumsuz yönü ilk gören kişidir.

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