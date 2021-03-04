Birinin sizi gizlice kıskandığını nasıl anlarsınız? İşte kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı işareti

Hayatınızda olan insanlarla ilişkilerinize anlam veremediğiniz çok zaman olmuştur. Bunun temel nedeni ise karşınızdakilerin duygularını derinlemesine saklamasıdır. Aslında bu durumda karşınızdaki kişinin ne hissettiğini anlamak bir hayli zor olacaktır. Neyse ki sizler için birkaç yol önereceğiz. İşte gizlenen kıskançlığı anlamanın basit yöntemleri...

HAKARETLE KARIŞIK İLTİFAT

Karşınızdaki kişi sizi kıskanıyorsa, size iltifatlarla saldırarak destekleyici davranmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama söylediklerine dikkat edin çünkü pasif-agresif ifadeleri cümle içerisinde mutlaka fark edeceksiniz.

Örneğin, yeni bir iş bulmuş olabilirsiniz ve arkadaşınız "Bu harika, ancak bu kadar deneyimsiz insanları işe almaları alışılmadık bir durum, ama tebrikler" diyerek sizi iltifat ediyor olabilir.

HATALARLA ÖVÜNME

Uzun zaman önce yaptığınız bir hata veya bir kayıpla karşı karşıya kalsanız bile, kıskanç olanlar size "Ben söylemiştim" diyen ilk kişi olacaktır. Başarısızlık yaşadığınızda mutlu ve tatmin olmuş hissedebilirler.

BAHANELER ÜRETME

Karşınızdaki kişinin uzaklaşmaya çalışıp çalışmadığına dikkat edin. Özellikle size karşı bir kıskançlığı varsa görüşme çabalarınız geri püskürtülebilir. Aynı zamanda sosyal çevrenizde başkalarıyla birlikte olmak için zaman ayırdıklarını fark edebilirsiniz. Hatta ortak olan çevrenizde sizinle zaman geçirmekten oldukça memnun gözükeceğine eminiz.