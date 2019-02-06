Birkan Sokullu Dilan Çiçek Deniz'i babasıyla tanıştırdı

Kısa süre önce kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin babasıyla tanışarak aileye girdi.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele kameralar karşısına geçen Birkan Sokullu-Dilan Çiçek Deniz çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Sokullu’nun babasıyla bir araya geldi. Bu anları baba Mahit Sokullu, sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

