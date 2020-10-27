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Birkan Sokullu'yu kızdıran Aslı Enver sorusu

27.10.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Birkan Sokullu'yu kızdıran Aslı Enver sorusu

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara dönen Birkan Sokullu geçtiğimiz akşam sevgisiyle görüntülendi. Sokullu'ya eski eşi Aslı Enver sorulunca tepki gösterdi.

Oyuncu Birkan Sokullu, önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çifte yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk eşlik etti.

Sokullu'ya oyuncu eski eşi Aslı Enver ile bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı yönünde çıkan haberler soruldu.

Birkan Sokullu, "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var" diyerek, başka bir mekana giriş yaptı.

Oyuncu Aslı Enver ile Birkan Sokullu, 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, 2015'te ise tek celsede boşanmıştı. (Habertürk)

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