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Birlikte Amsterdam'a gittikleri iddia edilmişti! Mert Demir’e Serenay Sarıkaya sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüşü. Son olarak ünlü çiftin birlikte Amsterdam'a tatile gittikleri söylendi. Ünlü bir giyim markasının yüzü olan Demir katıldığı davette Serenay Sarıkaya sorulunca bakın ne yanıt verdi.

Birlikte Amsterdam'a gittikleri iddia edilmişti! Mert Demir’e Serenay Sarıkaya sorulunca...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadığına dair haberler magazin gündeme bomba gibi düştü. Sarıkaya geçtiğimiz aylarda bir davete katılmış ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Sarıkaya, haklarında çıkan aşk haberlerine ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde birlikte Amsterdam'a gittikleri iddia edilmişti.

mert demir

Son olarak bir giyim markasının yüzü olan Mert Demir kamerelar karşısına geçip soruları yanıtladı.

serenay

Mert Demir, beraber Amsterdam’a da gittiği iddia edilen Serenay Sarıkaya sorulduğunda “Şu anda tam olarak onun yerinde değiliz” cevabını verdi. Muhabirlerin “Biraz da magazin yapma durumundayız” yorumuna da “Ben yapmak durumunda değilim. Sen yaparsın” karşılığını verdi.

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Serenay Sarıkaya mert demir Oyuncu
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