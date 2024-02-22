Birlikte Amsterdam'a gittikleri iddia edilmişti! Mert Demir’e Serenay Sarıkaya sorulunca...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadığına dair haberler magazin gündeme bomba gibi düştü. Sarıkaya geçtiğimiz aylarda bir davete katılmış ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Sarıkaya, haklarında çıkan aşk haberlerine ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde birlikte Amsterdam'a gittikleri iddia edilmişti.

Son olarak bir giyim markasının yüzü olan Mert Demir kamerelar karşısına geçip soruları yanıtladı.

Mert Demir, beraber Amsterdam’a da gittiği iddia edilen Serenay Sarıkaya sorulduğunda “Şu anda tam olarak onun yerinde değiliz” cevabını verdi. Muhabirlerin “Biraz da magazin yapma durumundayız” yorumuna da “Ben yapmak durumunda değilim. Sen yaparsın” karşılığını verdi.





