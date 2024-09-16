Birlikte şarkı yapmışlardı! Rapçi Sefo, Reynmen ile arkadaşlığını bitirme sebebini açıkladı

Rapçi Sefo’nun katıldığı bir programdaki açıklamaları Reynmen ile arasının 'Ödeme problemi' sebebiyle açık olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Reynmen’in kendisine 10 ay ödeme yapmadığını ve buna rağmen kendisinden yeni şarkı istediğini vurgulayan Sefo, paraya ihtiyacı olmadığını ancak bu durumdan dolayı kendisi ile görüşmek istemediğini, görüşürse kavga edebileceklerini söyledi.

'CEVAP VERSEM KAVGA EDECEĞİZ'

Sefo'nun açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

"10 ay oldu bir ödeme alamadım. İkimizde sıkışık değiliz, konserler veriyoruz yolumuzda ilerliyoruz. Sıkışık olma durumu yok.

Arada bir muhabbet var. Ben ona sormayım o bana ödeme yapsın diye bekliyorum. 10 aydır para alamadım bana 'yeni şarkı var mı' diye mesaj atıyor. Cevap vermedim. Cevap versem kavga edeceğiz.

O paraya ihtiyacım yok ama sonuçta aramızda bir mevzu var. Hiçbir şeyimizi alamadık. Şarkı çıktıktan birkaç ay sonra ödeme aldım. Sonra konserlere gittik geldik. Ondan sonra aramıza bir şey girdiğini hissettim."