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  4. Birsu Demir değişimiyle gündemde! Seksi şarkıcıya benzetildi

Birsu Demir değişimiyle gündemde! Seksi şarkıcıya benzetildi

20.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Alemin Kıralı" dizisinde çocuk oyuncu olarak rol alan Birsu Demir yıllar içinde büyüdü ve bambaşka biri oldu. Birsu Demir'in son pozları seksi şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

Birsu Demir değişimiyle gündemde! Seksi şarkıcıya benzetildi

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir cesur pozları sonrası çok sayıda yorum aldı.

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22 yaşına giren Birsu Demir'in yaptığı son paylaşıma takipçileri "Dua Lipa'nın Türk versiyonu", "Muhteşemsin", "Oben reis", "Dua Lipa'nın ikizi gibi" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir Dua Lipa
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