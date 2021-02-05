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Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar için hangi bisiklet uygun?

Betül Songur Betül Songur 05.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar için, daha çok city bike ya da dağ bisikleti dediğimiz MTV türündeki bisikletleri tavsiye ediyoruz. Bunlar kullanım olarak biraz daha konforlu, hakimiyeti daha rahat, kolay hareket edip durdurulabilen bisiklet türleridir. Yol bisikletleri, yeni başlayanlar için ilk etapta çok fazla tavsiye edilmez. Bunlarda hakimiyet ve ustalığın biraz daha gelişmesi gerekir.

Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar için, trafikten ayrılmış olan bisiklet yolları, ustalıklarını geliştirebilmek, rahat duruş, kalkış ve manevraları yapabilmek için daha uygun olacaktır.

Bisiklet yolları, bisikletçiler arasındaki trafik kurallarını öğrenebilmek, sinyallerin kavranması için de oldukça kolay bir öğrenim safhası oluşturmaktadır.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN UYGUN BİSİKLETLER NELERDİR?

Günlük kullanım için aslında her türlü bisiklet uygun olabilir. Ancak ulaşım için ya da kısa keyifli gezintiler yapmak için, city bike adı verilen şehir bisikletleri ya da ulaşım araçlarıyla birlikte kombine olarak kullanılabilecek katlanır bisikletler daha çok uygun olabilir.

Şehir bisikletlerine, üzerine yük taşıyabileceğiniz sepetler ya da çamurluklar takılabildiği için, günlük kıyafetlerle kullanmaya oldukça uygun hale gelmektedir.

GÜNDÜZ VE GECE BİSİKLET KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Gündüz ve gece bisiklete binerken, mutlaka yanımızda gerekli ekipmanları bulundurmamız gerekiyor. Gündüz sürüşlerinde kaskla birlikte bisiklete uygun bir güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketmek gereklidir, bu yüzden yanımızda mutlaka içi dolu bir matara bulundurmalıyız.

Akşam çıkılan sürüşlerde mutlaka gerekli ışıkların bulunması gerekir. Bisikletin arkasında kırmızı sinyal ışığı ve önde yanıp sönen beyaz far gece sürüşleri için daima bulundurulmalıdır.

YAĞMURLU HAVALARDA BİSİKLET KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Yağmurlu havalarda bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yolda kaymamak olmalıdır. Yağmur yere ilk düştüğü zaman yol çok kaygan olur. Bu yüzden hızı düşürmeli, virajlarda bisikleti çok fazla yatırmamalı ve hakimiyet konusunda oldukça dikkatli olmak gereklidir. Yağmur geçirmeyen giysiler ve yağmurluklar da bizi yağmurdan koruyacak unsurlardır.

Yağmurlu sürüşlerden sonra bisikleti temizlemek ve yeniden yağlamak bisikletin ömrü için oldukça faydalı olur.

HAVA ŞARTLARINA GÖRE BİSİKLET KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Yağmurlu havalarda hakimiyet için lastiklerin havasını bir miktar indirmek bize yardımcı olacaktır. Yine yağmurlu havalarda su geçirmeyen kıyafetler, hafif bir yağmurluk ve su geçirmeyen ayakkabı gibi koruyucu kıyafetler tercih edebiliriz.

Güneşli havalarda ise yanımızda bol miktarda içme suyu bulundurmamız gerekmektedir. Mümkünse 2 matara bulundurursak, güneşli havalarda yapacak uzun bir sürüşü su kaybetmeden tamamlayabiliriz.

BİSİKLET KULLANICILARININ BULUNDURMASI GEREKEN GÜVENLİK EKİPMANLARI NELERDİR?

Bisiklet kullanıcılarının bulundurması gereken güvenlik ekipmanlarının en başında kask gelmektedir. Başın boyutuna uygun bir kask, başa alınabilecek hasarlardan koruyacaktır.

Gözlük, gözleri güneş ışınlarından, parlamalardan ve toz gibi yabancı cisimlerden koruyacaktır. Eldivenler, sürüş esnasında elin acımasını veya soyulmasını engelleyecektir.

BİSİKLET KULLANIRKEN NASIL KIYAFETLER GİYİLMELİDİR?

Bisiklet kullanırken öncelikle kask, gözlük ya da eldiven gibi aksesuarların dışında rahat nefes alan, ter tutmayan ve teri anında dışarı atabilen bisiklet kıyafetleri kullanmak gerekir.

Üst kıyafetler, vücuda oturan kesimlere sahip bisiklet kıyafetleri olmalıdır. Ayrıca bu kıyafetlerin arkasındaki ceplere lastik, pompa, kişisel eşyalar saklanabilir.

Alt kıyafetler için de, vücuda yapışan bir bisiklet taytı kullanılabilir. Bu taytların altında mutlaka bir ped bölümü olmalıdır ki uzun sürüşlerde sele yüzünden acı çekmeyelim.

BİSİKLET KULLANIRKEN VÜCUDUN KONUMU NASIL OLMALIDIR?

Bisiklet kullanırken vücudun konumu ve pozisyonu çok önemlidir. Bu da büyük ölçüde bisikletin bize göre yapılmış olan ayarları ile bağlantılıdır.

Pedal kolu yere 90 dereceyken, bacağın dizden hafif kırık olarak kalması gerekmektedir. Böylece bacaklardan daha fazla performans ve dayanıklılık alırız. Sırtın yorulmaması için kambur değil biraz daha düz tutulması gerekmektedir. Buna bağlı olarak dirsekler de hafif kırık olmalıdır.

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