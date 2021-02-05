Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar için hangi bisiklet uygun?

Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar için, trafikten ayrılmış olan bisiklet yolları, ustalıklarını geliştirebilmek, rahat duruş, kalkış ve manevraları yapabilmek için daha uygun olacaktır.

Bisiklet yolları, bisikletçiler arasındaki trafik kurallarını öğrenebilmek, sinyallerin kavranması için de oldukça kolay bir öğrenim safhası oluşturmaktadır.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN UYGUN BİSİKLETLER NELERDİR?

Günlük kullanım için aslında her türlü bisiklet uygun olabilir. Ancak ulaşım için ya da kısa keyifli gezintiler yapmak için, city bike adı verilen şehir bisikletleri ya da ulaşım araçlarıyla birlikte kombine olarak kullanılabilecek katlanır bisikletler daha çok uygun olabilir.

Şehir bisikletlerine, üzerine yük taşıyabileceğiniz sepetler ya da çamurluklar takılabildiği için, günlük kıyafetlerle kullanmaya oldukça uygun hale gelmektedir.

GÜNDÜZ VE GECE BİSİKLET KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Gündüz ve gece bisiklete binerken, mutlaka yanımızda gerekli ekipmanları bulundurmamız gerekiyor. Gündüz sürüşlerinde kaskla birlikte bisiklete uygun bir güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketmek gereklidir, bu yüzden yanımızda mutlaka içi dolu bir matara bulundurmalıyız.