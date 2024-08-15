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    Bisküvili sandviç dondurma tarifi: Bisküvili sandviç dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    15.08.2024 19:47
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    Yaz sıcaklarında bunalmamanın en lezzetli yolu dondurma yemektir. Bilinen dondurma tatlarından sıkıldıysanız ve kendi dondurmanızı kendiniz yapmayı seviyorsanız bu hem pratik hem lezzetli bisküvili sandviç dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz.

    Bisküvili sandviç dondurma tarifi: Bisküvili sandviç dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 12
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 359kal

    Bisküvili sandviç dondurma tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. Miktarları birebir kullanmanız ise tarifin püf noktası. Bisküvi seçimini de kakaolu bisküvilerden yapmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 24 adet bisküvi
    • 400 ml krema
    • 4 kaşık pudra şekeri
    • 1 paket vanilya
    • 2 kaşık fındık kreması

    TARİF

    • Mikserle kremayı köpürtün.
    • Fındık kremasını benmari usulü eritin.
    • Bisküvilerin yarısını bir tepsinin tabanına dizin.
    • Üzerine kremayı ekleyin.
    • Fındık kremasını da ekleyin ve sürün.
    • Bisküvilerin kalanını da üzerine kapatın.
    • Buzlukta 4 saat bekletin.
    • Sertleşen tatlıyı dilimleyin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    dondurma tarif
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