Bisküvili sandviç dondurma tarifi: Bisküvili sandviç dondurma nasıl yapılır?

Yaz sıcaklarında bunalmamanın en lezzetli yolu dondurma yemektir. Bilinen dondurma tatlarından sıkıldıysanız ve kendi dondurmanızı kendiniz yapmayı seviyorsanız bu hem pratik hem lezzetli bisküvili sandviç dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz.
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