Bit pazarından 30 dolara almıştı! Değerinin 10 milyon dolar olduğu ortaya çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Agnews Sanat Galerisi’nde bulunan eser, 1528 yılında hayatını kaybeden ve Avrupa Rönesansı'nın en önemli sanatçı ve entellektüellerinden biri olarak tanınan Albrecht Dürer'in imzasını taşıyor. Agnews Sanat Galerisi sanatçının yaşamına ve kariyerine dair derinlemesine bir araştırma yaptığını ancak eserlerini bulmanın zor olduğunu dile getirdi. Bit pazarından satın alındığında bir Dürer eseri olduğu bilinmeyen çizimin ‘yeniden keşfedilmesinin’ sanat çevrelerinde heyecan yarattığının altını çizdi. Açıklamada, “Dürer'in bilinmeyen eserlerinin ortaya çıktığına nadiren tanık oluyoruz. Elimize geçtiğinden bu yana büyük ilgi çekiyor” ifadelerine yer verildi.

TAMAMEN TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Amerika basınında yer alan haberlere göre, Boston şehrinde yaşayan ve eserin yeniden keşfedilmesinde önemli rolü bulunan eksper ve koleksiyoner Clifford Schorer, çizimi 2019 yılında Massachusetts’te tamamen tesadüf eseri gördüğünü dile getirdi. Galeriye danışmanlık yapan Schorer, bir doğum günü partisine giderken hediye almayı unuttuğu için eski bir kitap dükkanına uğradı ve sahibinin bir arkadaşının elinde Dürer’e ait bir eser olduğunu söyleyerek görmek isteyip istemediğini sorduğunu anlattı. Kitapçının babası oğluna hediye olarak 2017 yılında bu çizimi bit pazarından satın almıştı.

BİRÇOK UZMAN İNCELEDİ

“Açıkçası giderken çok umutlu değildim. Böyle önemli isimlere ait olduğu söylenen eserler öyle çıkmayabiliyor” diyen Schorer, yaklaşık üç yıl eseri inceleyerek dünyanın farklı noktalarına 17 seyahat yaptı, çok sayıda ekspere danıştı. Yaptırdığı teknik analizlerin ardından, eserin Dürer’e ait olduğu tespit edildi. Schorer'e göre çizim satılması halinde 10 milyon dolara alıcı bulabilecek.

'The Virgin and Child' (Bakire ve Çocuk) isimli çizimin 1503 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor.



