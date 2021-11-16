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Bitlis’in tarihi taş evlerinde sonbahar kalabalığı! Ziyaretçi akını yaşandı

16.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünün yıllara meydan okuyan taş evleri, sonbahar birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, sonbaharda fotoğraf sanatçıları, gezginler ve turistlerden büyük ilgi görüyor.

Hizan'a bağlı Gayda köyündeki taş evlerden oluşan köyler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu yaklaşık 300 yıllık çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

"GÖRSEL ŞÖLEN ORTAYA ÇIKIYOR"

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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gruplar köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştirdiği eşsiz manzaraları görmek için bölgeye geliyor. Van'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Sporları Kulübü de yoğun talepten dolayı bu yıl ikinci kez bölgeye tur düzenledi. Kulüp Başkanı Ömer Demez, özellikle sonbahar ve kış aylarında bölgeye yoğun talebin olduğunu söyledi.

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Ömer Demez, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte Gayda köyü hem tarihi taş evleri hem de sonbahar renk cümbüşüyle birleşmesiyle muazzam bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Gelen ziyaretçiler bölgenin tarihi taş evlerine ve sonbahar manzarasına hayran kalıyor. Bu yıl çok yoğun talep üzerine ikinci kez tur düzenledik. İnşallah kış aylarında da birkaç kez tur düzenleyeceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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