Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) mezunları ne iş yapar? Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Tıp alanında kullanılan bir çok cihazın kurulum , bakım ,onarım gibi aşamasında biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları rol alır. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları , tıp alanında kullanılan her türlü aletin üretim ve montajını yapabilecek elemanlardır. Her türlü teknolojik cihazın dilinden anlayabildikleri için hastaneler ve sağlık kuruluşları açısından çok fazla ihtiyaç duyulan kişilerdir. Bölümden mezun olan kişiler ‘Biyomedikal Cihaz Teknikeri’ ünvanını almaktadırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) bölümü nedir?

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü; sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılan tüm aletlerin bakım, onarım, ve kalibrasyon işlemlerini yapan personelleri yetiştiren akademik bir disiplindir. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünün temel amacı ; hastaneler ve sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan , teorik ve pratik yetkinlikler ile donatılmış, teknoloji ve bilgisayarı her alanda kullanabilen , alanındaki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, takım çalışmasına uyumlu, çevresi ile iyi iletişim içinde olan , iş ahlakına sahip, çalışma motivasyonu yüksek nitelikli personeller yetiştirebilmektir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) bölümü eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar 4 yarıyılı tamamladıktan sonra biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans programı diplomasına hak kazanmış olurlar. İki yıllık önlisans diplomasını dört yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ‘ndan elde ettikleri puanlar sonucunda;

Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bölümlerine geçiş yapabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) bölümü dersleri ise şu şekildedir;

• 1. Yarıyıl

• Türk Dili 1

• Anatomi ve Psikoloji

• DC Devre Analizi

• Mesleki Matematik

• Dijital Elektronik

• Ölçme Tekniği

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

• Üniversite Yaşamına Yönelik Programı

• Genel Sosyal Seçmeli Dersler 1. Dönem

• Yabancı Dil 1

• Fizik

• 2. Yarıyıl

• Elektronik Cihazlar ve Analiz

• Mesleki Matematik

• AC Devre Analizi

• Mikrodenetleyiciler

• Türk Dili 2

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

• Mesleki Eğitim Stajı

• Biyomedikal 2

• Yabancı Dil 2

• 3. Yarıyıl

• Mesleki Yabancı Dil

• Fizyolojik Sinyal Takipçileri

• Sistem Analizi ve Tasarımı 1

• Çalışma Odası ve Yaşam Destek Ekipmanları

• Biyomedikal 3

• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 1

• 4. Yarıyıl

• Mesleki Yabancı Dil 2

• Laboratuvar Cihazları

• Sistem Analizi ve Tasarımı 2

• Mesleki Eğitim Stajı 2

• Biyomedikal

• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunları, tıbbi cihaz sistemlerinin bulunduğu birçok alanda iş bulma imkanına sahiptirler. Genellikle devlet hastaneleri ve özel hastanelerde iş imkanları daha geniştir. Bölüm mezunları, hastanelerdeki ve sağlık sektörlerindeki tıbbi cihazların nasıl çalıştırılması gerektiğini diğer personellere aktarırlar ve düzenli olarak cihazların periyodik bakımlarını yaparlar. Ayrıca bozulan ya da zarar gören cihazlar olduğunda cihazların tamiri ile ilgilenirler. Bu sebeple sağlık sektöründe biyomedikal cihaz teknikerlerine oldukça ihtiyaç duyulur.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Mezunlar genel olarak, devlet ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, tıbbi cihaz ve sistem üreten fabrikalarda, cihazları tamir eden bakım atölyelerinde görev alabilirler. Mezunlar , hem hastane veya muayenehanelerde cihazların kullanıldığı kurumlarda anlık müdahale yapabilmek için görevlendirilebilir bunun yanında cihazların gerekli teknik işlemleri görmesi için anlaşmalı olan üçüncü parti kuruluşlarda çalışabilirler. En basit inceleme ve araştırma ünitelerinden, ameliyathane ve yoğun bakım cihazlarına kadar, her türlü tıbbi alet konusunda eğitim gören biyomedikal cihaz teknikerleri, insanoğlunun asla vazgeçemeyeceği sağlık sektörünün en önemli parçası olmuştur. Biyomedikal cihaz teknikerleri , her zaman kendilerine sektörde bir yer bulabilecek ve bu endüstrinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) mezunları iş imkanları nelerdir?

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları; her türlü tıbbi cihazın üretiminde , cihazların kullanımında ve bozulması halinde tamirinde aktif rol alırlar. Mezunlar , tıbbi araç ve gereçlerin kullanıldığı pek çok alanda iş imkanı bulabilmektedirler. En geniş iş imkanı sunan kuruluşlarsa özel ve kamu hastane ve sağlık kurumlarıdır. Biyomedikal cihaz teknikerleri genellikle şu alanlarda iş imkanı bulabilirler;

Biyomedikal ürün satan mağazalar,

Biyomedikal cihaz üreten firmalar,

Teknik servisler,

Kamu Hastaneleri,

Özel hastaneler,

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Üniversite hastaneleri,

Ağız ve diş sağlığı merkezi.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. KPSS sınavında geçerli puanı alan öğrenciler kamu hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları geniş bir skaladadır. Mezunlar ; özle hastaneler, fabrikalar , firmalar dükkanlar gibi üçüncü parti kuruluşlarında , teknik servislerde görev alabilirler.

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyen kişilerde bazı özelliklerin bulunması sektörde daha iyi ilerlemelerini sağlayabilirler. Bu özelliklere sahip kişiler meslekte çok daha rahat ilerleyeceklerdir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

• Alet ve makinelere ilgili olmak

• Fen bilimlerinde başarılı olmak

• El ve parmaklarını ustalıkla kullanmak

• Mekanik ve şekil ilişkilerini anlamak

• Görme ve işitme organları sağlam olmak

• İnsanlara yardım etmekten hoşlanmak

• Sorumluluk sahibi olmak.