Gemi İnşaatı mezunları ne iş yapar? Gemi İnşaatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunların başında kişinin ilgi alanı ve yetenekleri gelir. Ek olarak içinde bulunduğumuz çağda geçerli olan bir meslek seçilmelidir. Kişinin sayısal ya da sözel bölümlerden birine olan ilgisi onu doğru meslek seçiminde yönlendiren bir etkendir.

Ülkemizde ve dünyada birçok iş olanağı sağlayan mesleki alanlardan biri de gemicilik sektörüdür. Denizcilik etkinlikleri ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle oldukça fazladır. Bu sektörde ilerlemek isteyen kişiler sektörün geniş iş seçeneklerinden yararlanabilmek için bu bölümde eğitim almalıdırlar.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik ve gemicilik gibi alanlarda iş imkanları oldukça fazladır. Yetkin denizciler ve gemiciler yetiştiren birçok okul ve bölüm vardır. Gemi inşaatı bölümü bilinen diğer gemicilik ile ilgili bölümlerden farklılık gösterir.

Gemi İnşaatı bölümü nedir?

Kıyı şehirlerindeki üniversitelerde açılan bu bölüm denizcilik meslek yüksek okullarının bir programıdır. Bu bölümlerde gemi İnşaatı bölümünde yetkin ve profesyonel gemi inşa edecek ya da mevcut gemilerin bakım ve onarım işlerini üstlenecek kişiler yetiştirilir. Mezunlar için çalışma koşulları diğer bazı mesleklere göre daha ağır olsa da bu alana ilgi duyanlar için ideal bir bölümdür.

Bölümü seçmeyi düşünen kişiler öncelikle sayısal alanda başarılı olmalıdır. Denize, denizciliğe, gemilere ve gemicilik alanına ilgi duymalıdır. Disiplinli, sorumluluk almaktan çekinmeyen, çizim konusunda ilgisi ve yeteneği olan, özellikle fizik ve matematikte iyi olan kişiler bu bölümde de başarılı olurlar.

Bu eğitimin alınabileceği bazı okullar şunlardır: Bartın Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi.

Gemi İnşaatı bölümü eğitim süresi kaç yıl sürer?

İki yıl süren bir ön lisans programıdır. Dört yarı yıl içerir. Bir ay sürecek olan zorunlu bir staj programı da vardır. Lisede sayısal bölümden mezun olan kişiler bu bölüme girebilirler. Gemi İnşaatı Bölümü'nde okumak isteyen kişiler Temel Yeterlilik Sınavı'na girerek belli bir taban puana ulaşmak zorundadırlar. Başarı sıralamaları, yapılan tercihte avantaj kazandırır.

İsteyen kişiler programın devamı niteliğinde dikey geçiş yapabilir. Böylece mühendislik lisansı veren bölümlerden mezun olabilirler. Bu bölümlerin bazıları şunlardır: Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği.

Gemi İnşaatı bölümü dersleri nelerdir?

Program dahilindeki bir yıllık zorunlu staj dışında zorunlu ve seçmeli dersler bulunur. Dersler Türkçe olarak verilir. Bu derslerden bazıları şunlardır:

Malzeme Bilgisi, Termodinamik, Tersane Organizasyonu, Mesleki İngilizce, İş Güvenliği, Akışkanlar Mekaniği, Deniz Yapıları Konstrüksiyonu, Gemi İnşaatı, Gemi Teorisi ve Hidrodinamik Dizaynı, Gemi Meslek Resmi, Gemi Direnci ve Sevki, Gemi Elektrik ve Elektroniği, Bilgisayar Destekli Çizim, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gemi İnşaatına Giriş, Gemi Makinaları Elemanları, Gemi Geometrisi, İngilizce, Matematik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Teknik Resim, İmalat İşlemleri, Bilgisayar Programlama.

Bu dersleri alan kişiler bölüm eğitim programı dahilinde yazılı sözlü iletişim, takım çalışması, problem çözme, karar alma gibi konularda kendilerini geliştirme imkânı bulurlar. Programın bulunduğu okullarda kuramsal dersler hem de uygulamalı dersler ile gemicilik ve denizcilik alanında yetkin kişiler yetiştirilir.

Alınan eğitim ile öğrenciler, mesleki problemleri tespit edip çözebilir, tersaneler hakkında detaylı bilgiye sahip olurlar. Her türlü deniz aracının imalatı, onarımı ve tasarımı konusunda söz sahibidirler.

Gemi İnşaatı mezunları ne iş yapar?

Gemi İnşaatı Bölümü mezunları, staj yaptıkları iş yerlerinde kalabilme imkanına sahiptirler. Bunu dışında yurt dışında ve yurt içinde kolaylıkla iş bulabilirler. Kalite kontrolleri, ölçümler, gerekli malzemelerin saptanması, bakım onarımı, kontrolleri gibi görevler alırlar.

Mezun olduktan sonra çalıştıkları iş yerlerinde proje çizimleri yapabilirler. Gemilerin kontrolü, bakımı, onarımı da onların görev tanımları arasındadır. Programı başarıyla bitirenler "Gemi İnşaat Teknikeri" unvanını alırlar.

Gemi İnşaatı mezunları iş imkanları nelerdir?

Bu alanda eğitim alanlar için hem kamuda hem de özel sektörde iş olanakları vardır. Yüksek maaşlı bir meslektir. Liman işletmelerinde, limanlarda, gemi tasarımı yapan firmalarda, özel ya da devlete ait tersanelerde kolayca iş bulabilirler.

Gemi İnşaatı mezunları nerelerde çalışır?

Gemi üretimi, bakım onarımı ya da tasarımı yapabilecekleri her yerde çalışabilirler. Örnek olarak eğlence ve turistik amaçlı gemiler, yolcu gemileri, ticari gemiler, feribotlar, iş tekneleri ve platformları, denizaltılar, su araçları, yarı batıklar, pilot gemileri, kurtarma botları, balıkçı tekneleri, hava yastıklı gemiler, gemi tasarım atölyeleri, tersaneler, kanatlı tekneler, çok tekneli gemiler, uçak gemileri gösterilebilir.

Gemi İnşaatı mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmelidir. Bu bölümde sayısal alanda iyi bir sonuç elde etmeleri gerekir. Sınavdaki puanlarına göre atamaları gerçekleştirilir.

Gemi İnşaatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Bunlar dışında hem özel hem de kamu sektöründe bir firmada iş bulabilirler. Mezunlar genelde özel sektörde çalışmayı tercih ederler. Çünkü bu bölüm mezunları için özel sektörde iş imkanları kamuya göre daha fazladır.



