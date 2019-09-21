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Biyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin işitme bozukluğu yaşayan oğlu, 2,5 yaşındaki Yusuf, biyonik kulak ile duymaya başladı.

Biyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dedi

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin işitme bozukluğu yaşayan oğlu, 2,5 yaşındaki Yusuf, biyonik kulak ile duymaya başladı. Daha önce seslere tepki vermeyen Yusuf’un ilk sözü ise ‘baba’ oldu.
Van kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çaldıran ilçesinin Dilekli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2,5 yıl önce dünyaya geldi. Yusuf'un seslere tepki vermemesi üzerine baba Kerem Kaçmaz, Yusuf'u uzman doktora götürerek sağlık kontrolünden geçirdi ve burada da işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağı da duymayan Yusuf, Van’dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
DÜNYALAR BİZİM OLDU
Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u tedavi ettirmeye yetmeyince de Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı imkanla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Yusuf, sağlığına kavuştu ve takılan 'biyonik kulak' sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Aile büyük mutluluk yaşarken anne Kamile ve baba Kerem Kaçmaz yetkililere teşekkür etti. Çocuklarını artık tüm seslere tepki verdiğini ve bunun mutluluğu yaşadıklarını anlatan baba Kerem Kaçmaz, "Yusuf hastaydı ve Çaldıran'dan Van'a sevk ettiler. Bizim seslenmemize rağmen bize tepki vermiyordu. Sonra Ankara'ya götürdük. Ameliyat oldu ve durumu şu an için iyi. Ameliyat olduktan birkaç ay sonra bize tepki vermeye başladı. O zaman dünyalar bizim oldu" dedi.
YUSUF'UN DUYMAMASI İÇİMİZİ YAKIYORDU
Yusuf'un ablası Rojbin ise yapılan ameliyattan sonra Yusuf'un artık duymaya başladığını belirterek, "Yusuf doğduğundan beri seslere tepki vermiyordu. Geçtiğimiz yıl hastaneye götürdük ve onlar da Ankara'ya sevk ettiler. Orada bize ameliyat olacağını söylediler. Çünkü 2 kulağı da duymuyordu. 2 cihaz takıldı. Yusuf şu anda bizi duyuyor. Ama daha önce bizi hiç duymuyordu. Şimdi seslendiğimizde bize bakıyor. Artık abla, baba, anne diyebiliyor. Ailece çok mutluyuz. Daha önce Yusuf'un duymaması içimizi yakıyordu. Ama Yusuf duyduğundan beri çok mutluyuz. Yusuf'un ilk kelimesi de baba oldu. Gelişmesi artık çok iyi" diye konuştu.

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Biyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dediBiyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dediBiyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dediBiyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dedi

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