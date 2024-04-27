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1 yıllık spor salonu ücreti için akılalmaz iddia! 700 çivinin üzerine yattı, hastaneye koştu: Sırtında delikler oluştu

27.04.2024 10:50
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Antalya’da yaşayan Ozan Kuşçu (24), arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine yaklaşık 700 çivinin bulunduğu tahtanın üzerine yatıp, 100 kilogramlık ağırlık kaldırdı. İddiayı kazanan Kuşçu, çivilerin sırtına batması nedeniyle tetanos aşısı oldu. Girdiği iddia üzerine 1 yıllık spor salonu ücreti ödemeyecek olan genç sırtında deliklerin oluştuğunu belirtti.

1 yıllık spor salonu ücreti için akılalmaz iddia! 700 çivinin üzerine yattı, hastaneye koştu: Sırtında delikler oluştu

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Spor salonunda arkadaşları da Kuşçu’ya, çivilerin üstüne yatan bir kişinin videosunu izletti. Videodaki gibi çivili yatağın üzerine yatacağını söyleyen Kuşçu, arkadaşlarıyla spor salonunun 1 yıllık ücreti karşılığında iddiaya girdi. Bunun üzerine bir tahta ve 700’e yakın çivi alan arkadaş grubu, onları tahtanın üzerine çaktı. Yatağın üzerine yatmaya hazırlanan Kuşçu, 100 kilogramlık ağırlık alarak çivilerin üzerine yattı. Sırtında delikler oluşan ve iddiayı kazanan Kuşçu, sonrasında hastaneye giderek tetanos aşısı oldu.

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"SIRTIMDA DELİKLER OLUŞTU"

İddia uğruna böyle bir şeye kalkıştığını söyleyen Ozan Kuşçu, “Arkadaşlarımla spor salonunda antrenman yapıyorduk. Bu sırada sosyal medyada ilginç bir video görüp kendi aramızda 'kim yapar' diye konuştuk. Sonrasında ben yapacağımı söyleyerek onlarla iddiaya girdim. Sanayiden bir tahta aldık ve çivileri üstüne çaktık. Yatağın üzerine yatıp 100 kilo ağırlık kaldırdım. Çok tedirgin oldum. 1-2 defa yapmaktan vazgeçtim aslında ama iddiayı kaybetmek istemedim. Sırtımda delikler oluştu akşam da tetanos aşısı oldum" dedi.

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"ÇOK KÖTÜYDÜ"

İlk başta çekindiğini söyleyen Kuşçu, “15 santimetrelik 700 çivi var. İddiayı kazandım ve arkadaşlarım 1 yıl boyunca benim spor salonu ücretimi ödeyecek. Onlar da şaşırdı, denemek istediler ama cesaret edemediler. Çivili yatağın üstüne yatan birçok insan var ancak bunun üzerinde ağırlık kaldıran yok. Çok kötüydü ama yara almadan başardık" diye konuştu. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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spor iddia
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