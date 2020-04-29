Biz Size Döneriz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Size Döneriz ne zaman çekildi?

2017 yılında çekilen Biz Size Döneriz filmi TV'de ilk defa Fox ekranlarında yayınlanacak. Peki, Biz Size Döneriz filminin oyuncuları kimler? İşte Biz Size Döneriz konusu ve oyuncuları.

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI KİMLER?

Üniversiteden yeni mezun altı arkadaşın iş bulma sürecinden, aşk hayatlarına kadar her ayrıntının yansıtıldığı Biz Size Döneriz filmi oyuncuları arasında; Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Alican Yücesoy, Bestemsu Özdemir, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Fırat Albayram, Özbek Kaplan yer alıyor.

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU NEDİR?

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; bir iş görüşmesinin en fazla ne kadar kötü gidebileceği hikayesi işleniyor. İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?

