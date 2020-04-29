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Biz Size Döneriz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Size Döneriz ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Bestemsu Özdemir ve Fırat Albayram’ın yer aldığı “Biz Size Döneriz” filmi, 29 Nisan Çarşamba saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak. Üniversiteden yeni mezun bir gencin iş arama serüvenin eğlenceli bir dille anlatan Biz Size Döneriz filmi, vizyona girdiği 2017 yılında senenin en komik filmlerinden biri olmuştu. Peki, Biz Size Döneriz filminin konusu ne? Biz Size Döneriz filminin oyuncuları kim?

Biz Size Döneriz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Size Döneriz ne zaman çekildi?

2017 yılında çekilen Biz Size Döneriz filmi TV'de ilk defa Fox ekranlarında yayınlanacak. Peki, Biz Size Döneriz filminin oyuncuları kimler? İşte Biz Size Döneriz konusu ve oyuncuları.

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI KİMLER?

Üniversiteden yeni mezun altı arkadaşın iş bulma sürecinden, aşk hayatlarına kadar her ayrıntının yansıtıldığı Biz Size Döneriz filmi oyuncuları arasında; Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Alican Yücesoy, Bestemsu Özdemir, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Fırat Albayram, Özbek Kaplan yer alıyor.

biz size

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU NEDİR?

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; bir iş görüşmesinin en fazla ne kadar kötü gidebileceği hikayesi işleniyor. İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?

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