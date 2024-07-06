Bu yıl tatil için rotanı nereye çevirmen gerekiyor? Sen aileni ve tatil anlayışını anlat, biz de nereye gitmeniz gerektiğini söyleyelim!
Bize aileni anlat, size özel tatil önerisi yapalım!
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Çocuk var mı?
Evet, 3 veya daha fazla çocuk
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Ailenle ne tür tatiller yapmayı seviyorsunuz?
Macera dolu ve heyecan verici tatiller
Rahatlatıcı ve dinlendirici tatiller
Kültürel ve tarihi tatiller
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Ailenle ne kadar zaman geçiriyorsun?
2 haftada bir görüşüyoruz.
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Peki senin tercihin hangisi?
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Ailecek internet ve telefonla aranız nasıl?
Bakıyoruz ama çok değil...
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Tatilde alışveriş yapmak ister misiniz?
Farklı bir şeylerse olabilir...
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Peki herkesin ayrı odası mı olmalı?
Şart değil ama olsa iyi olur...
Pek önemli değil olmasa da olur...