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    4. Bize aileni anlat, size özel tatil önerisi yapalım!

    Bize aileni anlat, size özel tatil önerisi yapalım!

    30.06.2024 23:17
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    Sen bize aileni ve isteklerini anlat, biz de bu yaz tatile nereye gitmen gerektiğini söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!

    Bize aileni anlat, size özel tatil önerisi yapalım!

    Bu yıl tatil için rotanı nereye çevirmen gerekiyor? Sen aileni ve tatil anlayışını anlat, biz de nereye gitmeniz gerektiğini söyleyelim!

    Bize aileni anlat, size özel tatil önerisi yapalım!

    1/8

    Aileniz kaç kişilik?

    Aileniz kaç kişilik?
    2 kişi
    3-4 kişi
    4-6 kişi
    6 kişiden fazla
    2/8

    Çocuk var mı?

    Çocuk var mı?
    Evet, 1-2 çocuk
    Evet, 3 veya daha fazla çocuk
    Hayır yok
    3/8

    Ailenle ne tür tatiller yapmayı seviyorsunuz?

    Ailenle ne tür tatiller yapmayı seviyorsunuz?
    Macera dolu ve heyecan verici tatiller
    Rahatlatıcı ve dinlendirici tatiller
    Kültürel ve tarihi tatiller
    Doğayla iç içe tatiller
    4/8

    Ailenle ne kadar zaman geçiriyorsun?

    Ailenle ne kadar zaman geçiriyorsun?
    Her gün beraberiz!
    Haftada 1-2 görüşüyoruz.
    2 haftada bir görüşüyoruz.
    5/8

    Peki senin tercihin hangisi?

    Havuz
    Jakuzi
    Deniz
    6/8

    Ailecek internet ve telefonla aranız nasıl?

    Ailecek internet ve telefonla aranız nasıl?
    Hiç yok...
    Bakıyoruz ama çok değil...
    Tüm gün elimizde!
    7/8

    Tatilde alışveriş yapmak ister misiniz?

    Tatilde alışveriş yapmak ister misiniz?
    Tabii hiç fena olmaz!
    Farklı bir şeylerse olabilir...
    Hiç gerek yok...
    8/8

    Peki herkesin ayrı odası mı olmalı?

    Peki herkesin ayrı odası mı olmalı?
    Tabii ki!
    Şart değil ama olsa iyi olur...
    Pek önemli değil olmasa da olur...


    Express


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