Bu yıl tatil için rotanı nereye çevirmen gerekiyor? Sen aileni ve tatil anlayışını anlat, biz de nereye gitmeniz gerektiğini söyleyelim!

Bize aileni anlat, size özel tatil önerisi yapalım! 1/8 Aileniz kaç kişilik? 2 kişi 3-4 kişi 4-6 kişi 6 kişiden fazla 2/8 Çocuk var mı? Evet, 1-2 çocuk Evet, 3 veya daha fazla çocuk Hayır yok 3/8 Ailenle ne tür tatiller yapmayı seviyorsunuz? Macera dolu ve heyecan verici tatiller Rahatlatıcı ve dinlendirici tatiller Kültürel ve tarihi tatiller Doğayla iç içe tatiller 4/8 Ailenle ne kadar zaman geçiriyorsun? Her gün beraberiz! Haftada 1-2 görüşüyoruz. 2 haftada bir görüşüyoruz. 5/8 Peki senin tercihin hangisi? Havuz Jakuzi Deniz 6/8 Ailecek internet ve telefonla aranız nasıl? Hiç yok... Bakıyoruz ama çok değil... Tüm gün elimizde! 7/8 Tatilde alışveriş yapmak ister misiniz? Tabii hiç fena olmaz! Farklı bir şeylerse olabilir... Hiç gerek yok... 8/8 Peki herkesin ayrı odası mı olmalı? Tabii ki! Şart değil ama olsa iyi olur... Pek önemli değil olmasa da olur...







