Bizim Hikâye'ye Şebnem Köstem de dahil oldu

FOX'un Medyapım imzalı "Bizim Hikâye" dizisi ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Koray Kerimoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Sahra Şaş gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.

"Bizim Hikâye"nin kadrosuna şimdi de usta bir oyuncu katıldı.

Son olarak Uğur Yücel'in başrol oynadığı "Nefes Nefese"de rol alan ünlü tiyatrocu Şebnem Köstem, "Meral Sezgin" karakteriyle dizinin ekibine dahil oldu.

Perşembe günleri seyirciyle buluşan "Bizim Hikâye"de Filiz'in (Hazal Kaya) yolu iş hayatı nedeniyle sert bir kariyer kadını olan Meral Sezgin'le kesişecek ve ardından çatışmalar başlayacak. (MedyaTava)

