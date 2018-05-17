Bizim Hikaye 34. yeni bölüm izle: İsmet ile Zeynep'e ne oldu? (Fox TV)

Bizim Hikaye 34. yeni bölümü bu akşam Fox TV ekranlarında olacak. Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Bizim Hikaye, ünlü "Shameless" dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Anneni evi terkettiği, babanın işsiz ve ayyaş olduğu dizide Filiz (Hazal Kaya), kardeşlerine aynı zamanda hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalıyor. Bizim Hikaye yeni bölümde Tufan ile Barış, Ömer'in bir açığını aramaktadırlar. Böylece onun gerçek yüzünü herkese göstermek istemektedirler. Tufan'ın kuru temizlemecide bulduğu bir belge Barış'ı çok şaşırtıyor. Diğer yandan Filiz ise Ömer'in Zeynep hakkında "Bir çocuğu babasından nasıl ayıracaksınız?" sözleri ile kafası karışıyor. Bizim Hikaye 34. bölümde İsmo ile Zeynep'in neden uyanmadıkları, çocuklara ne olduğu merak konusu oldu. Bizim Hikaye 34. yeni bölümü, Fox TV canlı yayın linki ile haberimizden online izleyebilirsiniz.

Bizim Hikaye 34. yeni bölüm izle (17 Mayıs 20.00 Fox TV)

BİZİM HİKAYE 34. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak Şükran’ın planları bambaşkadır ve zengin olma hayallerine Fikri’yi de ortak eder. Diğer yandan babaannenin varlığı Filiz ve Rahmet’i rahatlatmış, kendini ilk kez evin kızı gibi hisseden Filiz, Barış’la birlikte zaman geçirebilmenin keyfini çıkarır. Fakat onların yokluğunda kader ağlarını örecek ve bu kez felaket minibollardan gelecektir. Barış ve Tufan ise gizlice Ömer’in gizli yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Filiz bir badireyi atlatırken bir diğerine düşeceğinden habersizdir...