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Bizim Hikaye 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişme

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 01:59 | Son Güncelleme

Fox TV'nin Shameless uyarlaması dizisi Bizim Hikaye'nin 41. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Bizim Hikaye dizisinin 4 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Barış ve Filiz arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Kendisini terk eden ve eşiyle yeni bir hayata yelken açan Barış ile Filiz'in yolları bir defa daha kesişiyor. Yeni bölümde Filiz'in açtığı atölyenin yanındaki sağlık ocağında görev yapmaya başlayan Barış sürpriz bir karar alıyor. İşte Bizim Hikaye'den yeni fragman...

Bizim Hikaye 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişme

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında Barış'ın görev yaptığı sağlık ocağının yanına Filiz'lerin de atölyesi açılıyor. Kendisini terk eden Barış'tan intikam almak isteyen Filiz, Barış'a gitmesini söylüyor. Barış ise bu tesadüf sonrasında önce istifasını veriyor ancak daha sonra vazgeçiyor. Filiz'i gizli gizli takip eden Barış, Filiz'i lüks bir restoranda Avukat Selim'le baş başa yemek yerken görüyor. Hala aşık olduğu Filiz'in yeni bir aşk yaşadığını düşünen Barış yıkılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde, Barış'ın doktorluk yaptığı sağlık ocağının yanına, Filiz'lerin yeni atölyesinin açılmasıyla iki eski sevgilinin yolları bir defa daha kesişti. Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin son bölümünde çalıştığı hastaneden kovulan Barış, bir mahalledeki sağlık ocağında görev yapmaya başladı. Filiz'in de arkadaşlarıyla açacağı atölyenin, sağlık ocağının yanında çıkmasıyla ikilinin yolları yeniden kesişti.

Barış'ın gizemli evliliği ise sırrını korurken, Rahmet yaptığı araştırmalar sonucunda Barış'ın düğün fotoğraflarını görür. Barış'ın eşine ulaşan Rahmet, yıllardır evli olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını öğrenir. Ancak avukat Selim çok çarpıcı bir bilgiye ulaşır. Barış evleneli bir yıl olmuştur. Diğer yandan ise Filiz'in kardeşleri babaları Fikri'nin eşinin evinde lüks bir hayat yaşamaya alışınca, ablalarından iyice uzaklaşırlar. Bir yandan kardeşlerinin üzüntüsünü yaşayan Filiz, diğer yandan ise Barış'ı unutmaya çalışsa da bunu başaramaz.

Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Barış Filiz’e karşı hayatının en zor rolünü oynarken, Filiz de kardeşleriyle en zor sınavını vermeye hazırlanmaktadır. Bir yandan onlara iyi bir gelecek hazırlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan genç kızlığa geçişin sancısını yaşayan Kiraz’ın yanlış yollara sapmasını önlemeye çalışacaktır.


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