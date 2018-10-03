Bizim Hikaye 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişme

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında Barış'ın görev yaptığı sağlık ocağının yanına Filiz'lerin de atölyesi açılıyor. Kendisini terk eden Barış'tan intikam almak isteyen Filiz, Barış'a gitmesini söylüyor. Barış ise bu tesadüf sonrasında önce istifasını veriyor ancak daha sonra vazgeçiyor. Filiz'i gizli gizli takip eden Barış, Filiz'i lüks bir restoranda Avukat Selim'le baş başa yemek yerken görüyor. Hala aşık olduğu Filiz'in yeni bir aşk yaşadığını düşünen Barış yıkılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde, Barış'ın doktorluk yaptığı sağlık ocağının yanına, Filiz'lerin yeni atölyesinin açılmasıyla iki eski sevgilinin yolları bir defa daha kesişti. Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin son bölümünde çalıştığı hastaneden kovulan Barış, bir mahalledeki sağlık ocağında görev yapmaya başladı. Filiz'in de arkadaşlarıyla açacağı atölyenin, sağlık ocağının yanında çıkmasıyla ikilinin yolları yeniden kesişti.